VaiOnline
Lanusei.
20 giugno 2026 alle 00:19

Gigi Ferrai tesserato FdI, Giulia Pretti segretaria Pd 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fratelli d’Italia accoglie Gigi Ferrai. Il direttore dell’ospedale di Lanusei prende la tessera del partito di Giorgia Meloni. Al medico di Bari Sardo ha dato il benvenuto Nicola Salis, presidente di FdI Ogliastra: «Il suo ingresso non rappresenta soltanto l’arrivo di un professionista stimato e di un uomo delle istituzioni di altissimo livello, ma testimonia la crescita di un progetto politico che sa attrarre le migliori energie del territorio.

La sanità pubblica e la tutela del diritto alla salute in Ogliastra sono sfide cruciali». Intanto, prosegue l’attività organizzativa dei circoli territoriali del Pd. A Lanusei, Giulia Pretti, 26 anni, educatrice, è stata eletta segretaria.

Per l’assemblea provinciale, con un’unica mozione sull’aspirante segretario Francesco Mascia, sono stati eletti sei delegati: oltre a Pretti, Debora Cannas, Valentina Vacca, Silvio Carobbi e il sindaco, Davide Burchi. Nel fine settimana si terranno gli ultimi congressi (oggi Gairo e Villagrande). Diversi circoli hanno confermato i segretari eletti nel 2023: Bari Sardo (Luciano Demuru), Perdasdefogu (Anna Meloni) e Jerzu (Piero Carta). L’elezione del segretario provinciale del partito si terrà la prossima settimana. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme incendi

Case e base militare lambite dal fuoco

Giornata infernale: fiamme a Decimomannu, San Sperate e Decimoputzu 
Angelo Cucca Laura Piras Sara Saiu
Maturità

Sorrisi al Classico, meno allo Scientifico

Quintiliano per la versione di latino, non semplice la prova di matematica 
Sara Marci
Il progetto contestato

Su Cala Finanza deciderà la Corte costituzionale?

Regione pronta al ricorso. Meloni: «Nessuno costruirà ville con vista mare». Contestata la governatrice 
Andrea Busia
La battaglia del leader di CiviCa 2024: «L’amministrazione rinuncia a introiti enormi per i prossimi 50 anni»

«Nuovo stadio di Cagliari, progetto da rivedere: troppi rischi per il Comune

Farris: meglio un impianto da 25mila posti, non condivido la scelta di realizzare l’albergo 
Alessandra Carta
La crisi

Nuovi raid, ira di Teheran su Israele

Ben Gvir: «Il Libano deve bruciare». Accordo Usa-Iran già in bilico 