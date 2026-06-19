Gigi Ferrai tesserato FdI, Giulia Pretti segretaria Pd 

Fratelli d’Italia accoglie Gigi Ferrai. Il direttore dell’ospedale di Lanusei prende la tessera del partito di Giorgia Meloni. Al medico di Bari Sardo ha dato il benvenuto Nicola Salis, presidente di FdI Ogliastra: «Il suo ingresso non rappresenta soltanto l’arrivo di un professionista stimato e di un uomo delle istituzioni di altissimo livello, ma testimonia la crescita di un progetto politico che sa attrarre le migliori energie del territorio.

La sanità pubblica e la tutela del diritto alla salute in Ogliastra sono sfide cruciali». Intanto, prosegue l’attività organizzativa dei circoli territoriali del Pd. A Lanusei, Giulia Pretti, 26 anni, educatrice, è stata eletta segretaria.

Per l’assemblea provinciale, con un’unica mozione sull’aspirante segretario Francesco Mascia, sono stati eletti sei delegati: oltre a Pretti, Debora Cannas, Valentina Vacca, Silvio Carobbi e il sindaco, Davide Burchi. Nel fine settimana si terranno gli ultimi congressi (oggi Gairo e Villagrande). Diversi circoli hanno confermato i segretari eletti nel 2023: Bari Sardo (Luciano Demuru), Perdasdefogu (Anna Meloni) e Jerzu (Piero Carta). L’elezione del segretario provinciale del partito si terrà la prossima settimana. (ro. se.)

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