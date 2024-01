“Gigi e Riccio”, la Sardegna nel destino 

Insieme sono arrivati nell’estate del 1963, insieme hanno vinto lo scudetto nel 1970. La Sardegna li ha uniti e dall’Isola non sono più voluti andar via. Gigi Riva e Ricciotti Greatti non erano solo compagni di squadra, sono rimasti amici fraterni anche quando il campo li ha separati. «Mi sento spaesato. Piango ininterrottamente da due giorni. No, non è possibile. Quello che è successo è talmente assurdo». I ricordi più cari trovano sfogo nelle pagine de L’Unione Sarda. Legge, si ferma, rilegge, si riferma e singhiozza, l’ex centrocampista del Cagliari, 84 anni compiuti a ottobre. E mentre stringe forte tra le mani il giornale, fissa il mare dalla sua casa di Margine Rosso cercando una risposta che non trova. «Perché? Perché? Perché?», ripete come uno di quei dischi interrotti che ascoltavano spesso in foresteria, ai tempi d’oro. Quando la vita sembrava più facile, senza una fine, e il Cagliari era amato, rispettato e temuto da tutti. «Una squadra così non tornerà più». Di quella squadra Greatti era il cuore pulsante, metronomo e rifinitore grazie a una classe cristallina e una visione di gioco invidiabile. «E pensare che il primo anno avevo fatto più gol di Gigi. Ma nonostante quella storica promozione in Serie A, la storia era ancora tutta da scrivere».

Ricciotti, la prima volta che vi siete incontrati?

«In ritiro. Eravamo arrivati quasi contemporaneamente. Io dalla Reggiana, lui dal Legnano. Era magro come un chiodo. Pensai, ma questo chi è? Da dove arriva? Così, mi avvicinai e gli chiesi: “chi sei?” “Riva”, rispose secco, “e tu?” “Riccio”. Lì è nato tutto. Un’avventura incredibile. In campo, fuori. Sempre, comunque. Eravamo Gigi e Riccio, Riccio e Gigi. Ci poteva anche cascare il mondo addosso che non ci avrebbe scalfito. Eravamo amici nel vero senso della parola. Come tanti in quella squadra».

La prima impressione in campo, invece?

«Si vedeva che era un buon giocatore, chiaramente. Un giocatore normale al quale mancava il destro. Usava il sinistro anche quando doveva salire in macchina. In quel momento non pensavo certo che sarebbe diventato quello che poi è diventato. E infatti le prime partite le giocava titolare Congiu, Gigi entrò in scena dalla quarta giornata. E da allora non è più uscito».

Dalla Serie B allo scudetto.

«Insieme, sempre insieme. Eravamo persone semplici, ma in campo diventavamo delle bestie. Non eravamo gelosi l’uno dell’altro, al contrario ci esaltavamo e supportavamo a vicenda. Segnai io il primo gol in Serie A del Cagliari, contro la Roma, e Gigi venne ad abbracciarmi e gioiva come se l’avesse fatto lui. Non eravamo una squadra, ma una famiglia. Solo chi l’ha provato, può capire».

Come è stata la convivenza i primi anni in foresteria?

«Noi scapoli dormivamo tutti insieme in una sorta di suite e c’era una complicità pazzesca tra tutti. Facevamo un casino giocando sino all’una di notte col pallone nell’andito, al punto che i vicini chiamavano la polizia per farci smettere. Ci divertivamo tra noi e amavamo giocare a calcio. Eravamo sempre gli ultimi due a lasciare il campo. “Dai Riccio, facciamo altri due tiri e riproviamo”. Ogni allenamento la stessa storia. E così passava un’altra ora, magari due, a provare e riprovare cross o passaggi filtranti. Il custode ci stava addosso, voleva tornare a casa per cenare. Minacciava di lasciarci dentro. Ma noi restavamo lì, imperterriti. A provare e riprovare».

E provando e riprovando…

«… Siamo diventati campioni d’Italia. Ovunque andavamo, ci temevano. E questo ci caricava ancora di più. Con Gigi ormai ci trovavamo a occhi chiusi. Forse in pochi lo sanno, ma lui usava diversi sotterfugi per non farsi capire dai difensori avversari. E in base al segno della mano che faceva, capivo come voleva la palla».

Gigi e Riccio. E la Sardegna.

«I primi giorni a Cagliari fu strano, lo ammetto. “Gigi, ma dove siamo arrivati?”, gli dicevo. Lui faceva spallucce e sorrideva. Ci è bastato poco, però, per capire che eravamo arrivati in un posto speciale. Tanto abbiamo dato ai sardi quanto abbiamo ricevuto dai sardi. Questa terra è tutto per noi e infatti siamo rimasti entrambi. Quando il Cagliari decise di non pagarmi gli ultimi tre anni e vendermi al Lanerossi Vicenza, non me la sono sentita di andar via e, piuttosto, ho smesso di giocare. Una scelta di vita. Inizialmente Gigi mi lasciò decidere. “Sono cose tue, non mi intrometto. Decidi serenamente”. Quando poi decisi, mi disse: “Riccio, io rimango qua. Tu rimani qua. Noi rimaniamo qua”. E così è stato».

L’ultima volta che vi siete visti?

«Il giorno del docufilm a lui dedicato, al Teatro Massimo. Appena mi ha visto mi ha abbracciato e dato del somaro. Quando stava andando via, poi, mentre saliva, ha cercato il mio sguardo dicendomi: “chiamami”. Ma io non l’ho chiamato. Non ce l’ho fatta. Tomasini e Reginato mi aggiornavano ogni giorno sul suo stato di salute e mi ripetevano: “Gigi chiede sempre di te, ti sta aspettando”. Ma sapevo che se fossi andato a trovarlo, mi sarei messo a piangere dall’inizio alla fine. “Riccio, mi sembri una signorina”. Come se lo immaginassi. Gigi amico mio, quanto mi manchi».

Parteciperà al funerale?

«Saremo tutti lì, insieme agli ex compagni. In camera mortuaria, invece, non ce l’ho fatta. Ci ho provato, ma non ce l’ho fatta. Sono rimasto fuori per un po’ cercando il coraggio, ma alla fine ho lasciato entrare Reginato e Tomasimi e sono andato via. Piangendo. Non ho mai pianto in vita mia come in questi giorni. Sono disperato. Mi sento spaesato, destabilizzato. Mi consola solo il fatto di averlo vissuto intensamente in quei sette anni in cui abbiamo giocato insieme. Divertendoci e vincendo. Costruendo qualcosa di importante e speciale che va oltre il calcio e lo scudetto: l’amicizia. E quella sarà eterna. Come Gigi».

