«Gigi e Jannik sono simili e vi spiego perché» 

Integerrimi nei comportamenti fuori dal campo e capaci di influenzare le dinamiche di sviluppo dei territori da cui provengono. Secondo Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, sono questi gli argomenti che possono unire due personaggi, due numeri uno, come Gigi Riva e Jannik Sinner, apparentemente lontani anni luce. Ma il dirigente cagliaritano, legatissimo al ricordo di Gigi «perché avevo dieci anni quando il Cagloari vinse lo scudetto e poi ho avuto occasione di giocare a tennis con lui» è sicuro: «Più vado avanti e più sono convinto che tra loro ci siano grandi similitudini». E spiega: «Quando le autorità locali mi hanno invitato a Sesto Pusteria per la festa dedicata a Jannik che, primo nella storia dello sport italiano, diventava numero uno mondiale del tennis, mi sono permesso di raccontare quale sarebbe stato il futuro della loro piccola comunità. Prima nessuno li conosceva, adesso, come accaduto a noi, quando andranno all’estero saranno riconosciuti per Sinner e il tennis e tutto ciò che faranno nei prossimi dieci o vent’anni verrà visto in un’ottica totalmente diversa. Sinner (come Riva per noi) sarà un fenomeno che avrà un grandissimo impatto sociale ed economico».

E prosegue: «Come Jannik, Gigi era una persona semplice, di umili origini, conosceva il rispetto dell'avversario. Da cagliaritano sono testimone diretto dell'impatto sociale e sportivo che un campione come Gigi Riva ha creato nella mia città, nella mia regione e nella mia generazione. Era un campione positivo, un grande uomo, di grandi principi che ci ha insegnato le linee da seguire per diventare campioni e uomini.

