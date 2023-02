Ci sarà anche Gigi Datome domani al Job day, testimonial casalingo d’eccezione nell’incontro centrato in particolari sugli studenti, uno dei quattro in programma nella tappa olbiese, la seconda del tour organizzato dall’Assessorato regionale del Lavoro e dall’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal) dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. L’appuntamento inaugurale di Sassari ha visto una grandissima partecipazione: 3500 iscrizioni online, 6500 prenotazioni ai colloqui, 60 aziende presenti che cercavano duemiladuecento lavoratori e oltre mille studenti delle scuole superiori.

Programma fitto anche ad Olbia, dove oltre ai quattro convegni, si terranno i seminari curati dagli operatori dei CPI per aiutare le persone ad acquisire nuovi strumenti per la ricerca di lavoro e naturalmente i colloqui tra imprese e candidati in cerca di lavoro che si sono iscritti sulla piattaforma online Job Day Sardegna. Il primo incontro (inizio alle 9,30) che vede il campione di basket come special guest, è dedicato all’orientamento con numerosi relatori delle due università sarde, alle 11,30 aspal4future con l’intervento della direttrice generale dell’Agenzia Maika Aversano, nel pomeriggio si parte alle 14,30 con Rete lavoro Sardegna, coordinato dal docente di Innovation management Antonio Usai che sarà anche il moderatore della tavola rotonda finale che ha un focus più diretto sul territorio con la partecipazione di Aldo Carta, direttore generale del Cipnes e i manager Francesco Saluta (Siportal), Mario Ferraro (Smeralda holding), Francesco della Torre (Yachting in Sardinia), Silvio Pippobello (Geasar) e Francesco Pirro (Sno Yachts).

