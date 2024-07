Gigi D’Alessio, ‘na cosa grande! Migliaia in piazza a Golfo Aranci 

“Non mollare mai” e un’onda di affetto travolge Gigi D’Alessio sul palco di Golfo Aranci. Per lui ore di attesa e poi un canto liberatorio. Parte al pianoforte Gigi e con lui il suo pubblico nella prima delle tante canzoni tutte a memoria, parola per parola, sentimento per sentimento. «Buonasera, buonasera Golfo Aranci. Stare qui è un piacere, la Sardegna è fantastica. Insieme ripercorremmo 32 anni di carriera». E così, con quell’immediatezza che è anche cifra stilistica, l’icona pop napoletana ha abbracciato la Gallura e accompagnato le 4000 persone accorse ad ascoltarlo in una carrellata infinita di successi, da “Quanti amori” a “Una magica storia d’amore” a “Le mani” e “Miele”, fino agli inediti del nuovo album “Fra”, si intrecciano il sound possente della sua storica band e il suono più intimo, seduto al piano. E poi, come nei recenti, trionfali, concerti a piazza del Plebiscito l’invito a dichiarare il proprio amore sulle note di “Si te sapesse dicere”: 20 album in studio, 5 live, 3 raccolte, 2 Ep, 26 milioni di dischi venduti, la serata è un tripudio di cori. «Avete cantato tutto voi senza sbagliare una parola, un regalo così per un cantautore non ha prezzo». Prima del gran finale l’ingresso in scena di Diana Puddu, la vincitrice di “The Voice Senior”. «Hai vinto perché te lo meriti, sono onorato», dice il suo coach. «Sei un regalo per la musica italiana».

