Giggirriva, il mito rivive in un monologo 

Quando finisce la cronaca comincia la storia. Tanto più grande se racconta un mito. Quello di Giggirriva, scritto, diretto e interpretato da Silvano Vargiu. Quarantasei anni, di Lanusei, l’attore si è messo sulle tracce del campione e in 55 minuti di spettacolo ne ha ripercorso le tappe, dall’arrivo in Sardegna fino all’addio di popolo sulle scalinate della basilica di Bonaria. La pièce, scandita dall’armonica a bocca e dalla chitarra di Mauro Aresu, musicista anch’egli di Lanusei, presto approderà nelle scuole.

L’idea

«Essendo nato nel 1978 - dice l’artista - il mito di Riva lo avevo vissuto soltanto nei racconti degli altri. Ho indagato, mi sono appassionato alla storia dell’uomo e del campione e ho iniziato a pensare a uno spettacolo che potesse essere rappresentato proprio nelle scuole». Invece il debutto - a La Caletta e poi a Tortolì - è avvenuto sul palcoscenico della pastorale del Turismo. Terzo appuntamento a Lanusei, davanti al dg del Cagliari, Stefano Melis.

«Coincidenza ha voluto che in quel periodo la Curia organizzasse l’evento con un tema ben preciso: il cuore». E chi meglio di Riva poteva rendere l’idea del cuore? Lo spettacolo - collaborazione tecnica di Francesca Nieddu, suggestioni di luci di Tony Grandi - è costruito sul filo rosso tra Riva e la Sardegna. L’incipit è la valigia che Riva si è portato appresso quando è sbarcato – senza entusiasmo – nell’Isola. «Quell’Isola che - racconta Vargiu - fino alla metà degli anni sessanta è povera, molti bambini mangiano carne solo a Natale e a Pasqua. La terra dove quella che sarà in futuro la Costa Smeralda è solo una landa desolata che si affaccia sul mare». Karim arriverà dopo. E poi arriverà Rombo di Tuono. «Ho visto piangere un’insegnante dopo la morte di Gigi Riva», racconta Vargiu. «In lacrime diceva: questo è stato un grandissimo uomo per la nostra terra, i suoi valori dovrebbero essere portati in tutte le scuole, per farli conoscere alle nuove generazioni». E così farà l’attore di Lanusei. Un leggìo davanti, la valigia aperta, le immagini del mito e i ritagli dell’Unione Sarda che scorrono alle sue spalle. L’infanzia dura a Leggiuno, il viaggio in Sardegna, la stagione dello scudetto, il tributo di infortuni pagato alla Nazionale. E quella maglia rossoblù cucita addosso. Eternamente. Anche nel cielo disseminato di stelle che lo ha accolto.

