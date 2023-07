“Giggi” D’Alessio uno di noi E la Forte Arena esplode 

È Giggi con due g – e Giggi con due g è tanto in tutto quello che fa: la voce, il cuore, la gente. Ah, la gente: in questa Forte fortissima Arena, se è vero che «Napul’è mammà», Santa Margherita di Pula è l’amore. Il mare che diventa cielo, il cielo che diventa stelle. Un pianoforte, la notte che sembra non finire mai. Perché Gigi D’Alessio è così, neomelodia da 26 milioni di dischi che ti si appiccica alla pelle, ma quando sei lì che ti lasci andare a questa poesia di panni stesi, motorini scrostati e chitarre malinconiche, è allora che tutto esplode. “Como suena el corazon”? C’è. “Mon amour”? Anche. Battere le mani, cantare in coro, accendere le lucine del telefonino che tutti, qui, tutti e duemila più Fiorello in prima fila, facciamo come se fosse giorno. «Rosario, vieni su». Ed è subito karaoke, Chopin e Carosone, whisky soda e rock’n’roll.

Gigi D’Alessio ringrazia, quasi si commuove, ma il suo pubblico è fatto così. «Sardegna, terra mia. Ma ve li ricordate i concerti all’Anfiteatro Romano?». Mi mancano assai, dice. Il suo pubblico che lo segue, il suo pubblico che lo canta a memoria. Il suo pubblico che scrive, pennarello nero su striscione bianco, «Gigi uno di noi». Mai si era visto, prima, uno striscione alla Forte Arena. Forte fortissima Arena.

“Non mollare mai”? C’è. “Quanti amori”? Anche. Due ore e passa e bis e bis, “Non dirgli mai” – che siamo stati a letto per un giorno intero – a mescolare le voci di palco e platea, tutti, tutti insieme, che il concerto è una festa, «e noi siamo un po’ eroi».

RIPRODUZIONE RISERVATA