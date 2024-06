Gigantografie per Sant’Antonio 

“Sulla strada del Santo”: dieci gigantografie mettono in mostra e raccontano il pellegrinaggio di Sant’Antonio da Padova dal centro abitato di Arbus alla chiesetta della frazione marina. Il progetto nacque nel 2021 su proposta della parrocchia e del Comitato dei festeggiamenti nell’ambito delle iniziative culturali per la promozione e valorizzazione della ricorrenza, da due anni inserita nel registro dei Grandi eventi identitari della Regione. Le foto immortalano i momenti più significati del cammino lungo 40 chilometri che si rinnova da 400 anni. «Le immagini – spiega l’assessora alla Cultura, Alessandra Peddis – testimoniano la fede e la devozione della comunità ma rappresentano anche una finestra aperta sulla memoria storica dell’evento. L’obiettivo è far conoscere la festa ai turisti che visitano il nostro territorio». (s. r.)

