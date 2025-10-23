Gigantesca discarica abusiva nascosta tra i cespugli 

«C’è chi la discarica di rifiuti speciali a San Giovanni Suergiu la vorrebbe fare, mentre c’è chi la ha già creata senza alcuna autorizzazione». Sono le parole di Albano Salis di Marevivo a seguito delle segnalazione fatta da un escursionista, che nei giorni scorsi, ha scoperto una gigantesca discarica abusiva nelle campagne del paese.

Si trova al confine tra Carbonia e San Giovanni Suergiu a metà strada tra i due centri abitati in una zona non facile da raggiungere, scelta con cura da chi voleva disfarsi di numerosi rifiuti speciali, tra cui resti schiuma espansa, e numeroso materiale da coibentazione utilizzato in edilizia, oltre numerosi rifiuti di ogni genere, quasi tutti all’interno di grandi buste. Tra i tanti rifiuti anche due telefoni cellulari che potranno essere utili all’identificazione di chi ha commesso o commissionato lo smaltimento. Non mancano nel tragitto altri grossi cumuli di rifiuti come una grande copertura di vetro-resina abbandona a bordo strada.«Una nuova discarica tra la discarica tra quella di Carbonia e quella che vorrebbero fare a Is Urigus, – prosegue Salis – siamo indignati, bisogna trovare delle soluzioni in modo da poter realizzare immagini con foto-trappole per poter sanzionare gli incivili». L’assessora all’Ambiente di San Giovanni Suergiu spiega che «la Polizia locale ha subito avviato le verifiche per individuare eventuali responsabili. Ringraziamo i cittadini che segnalano questi episodi, perché la tutela del territorio è una responsabilità condivisa. Le segnalazioni sono essenziali». (f. m.)

