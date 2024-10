Gigante, rimonta e trionfo: super Brignone 

SOELDEN. Parte con il botto la stagione di Coppa del mondo per Federica Brignone. La 34enne valdostana ha ottenuto il suo 28° successo in carriera che la conferma come l'azzurra più vincente di sempre. Il tutto nel sempre difficile gigante di Soelden, gara di apertura di una annata agonistica che si preannuncia per lei strabiliante e che avrà al centro i Mondiali di febbraio a Saalbach, su una pista che in gigante l'azzurra ha già domato nel marzo scorso vincendo alle Finali. Terza dopo la prima manche, Federica si é imposta in 2'16”06 dopo una seconda prova superlativa, tutta all'attacco, nonostante una neve più lenta e difficile a causa del caldo vento foehn. Fede ha retto il ritmo sul muro ed é filata via lascia sul lungo tratto finale. Tanto da lasciare con un palmo di naso addirittura la super campionessa americana Mikaela Shiffrin, al comando dopo la manche di apertura, ma che nella seconda é crollata, non riuscendo ad andare oltre il quinto posto. Per Brignone, unica azzurra ad aver vinto, nel 2020, la Coppa del mondo, la stagione parte bene. Oggi a Soelden il gigante maschile con l’attesissimo rientro (sotto la bandiera dei Paesi Bassi), del grande campione austriaco Marcel Hirscher, vincitore di otto Coppe del mondo consecutive.

