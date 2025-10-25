Gigante, Goggia out a Soelden 

SOELDEN. Delusione azzurra nella prima gara della stagione olimpica di sci, il gigante femminile di Soleden. Senza Federica Brignone e Marta Bassino, l'Italia era affidata a Sofia Goggia, terza punta azzurra di valore in questa disciplina. Ma la bergamasca, infilando un braccio in una porta a destra alla fine del muro sulla pista del ghiacciaio Rettenbach, è uscita già nella prima manche. Fuori anche Lara Della Mea mentre sei delle altre sette italiane al via finivano fuori dalle trenta. Unica a classificarsi, alla fine, è stata Asja Zenere, che ha dato il massimo chiudendo 17ª, e in fondo, da lei non ci si aspettava molto di più. Oggi a Soelden il gigante uomini.

