Gigante, Goggia 5ª Brignone subito out 

KRANJSKA GORA. Una super Sofia Goggia ha salvato l'onore azzurro nel gigante di Kranjska Gora sulla gelatissima e molto selettiva pista Podkoren che in passato aveva visto le italiane trionfare. Invece questa prima gara del 2025 sembrava diventare un disastro per le azzurre con Federica Brignone finita fuori per una scivolata sul ghiaccio infido e Marta Bassino - che su questo tracciato aveva collezionato podi e ben due vittorie - neppure qualificarsi per la manche decisiva. Invece l'olimpionica - al suo rientro in gigante dopo un anno e a 11 mesi dall'incidente che l'ha a lungo bloccata - ha compiuto un vero miracolo: 12ª dopo la prima manche su un tracciato tortuoso che girava molto, nella più filante manche decisiva è venuta giù solida e sicura recuperando ben sette posizioni e chiudendo ottima 5ª in 1’56”93. Per dare una misura dell'impresa di Sofia, basti poi dire che si è lasciata alle spalle la svizzera Lara Gut-Behrami che è gigantista eccellente e che nella seconda manche era favorita dalla tracciatura del papà Paul. Ha invece stravinto in 1’54”86 la svedese Sara Hector. 32 anni, oro a Pechino e settima vittoria in carriera. Il successo le vale il primato in classifica generale e in quella di disciplina, tolto proprio a una Brignone arrabbiatissima con se stessa. Seconda Lara Colturi, 18 anni, figlia di Daniela Ceccarelli e dell'ex azzurro Alessandro Colturi, che gareggia per l’Albania per contrasti con la federazione.

