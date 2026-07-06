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Il festival.
07 luglio 2026 alle 00:47

Giffoni Film, le cose impossibili dei ragazzi 

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Racconterà i dubbi adolescenziali, i rapporti tra genitori e figli, i mali del mondo, partendo da un tema ben preciso: 'Le cose impossibili'. Il Giffoni Film Festival quest'anno ha scelto di raccontare la società che cambia. E lo farà dal 17 al 25 luglio, quando il piccolo comune dell'entroterra salernitano, Giffoni Valle Piana, sarà inondato ancora una volta da una carovana di 5.000 juror in arrivo da 35 nazioni e 500 borghi e città d'Italia. Il Festival dei ragazzi da ormai oltre cinque decenni ama sfidare l'impossibile, raccontando, tramite gli ospiti, i film in concorso, le anteprime, le tante attività, quello che i giovani voglio, chiedono e desiderano. Centoquattro film in competizione da tutto il mondo, 75 registi internazionali presenti, sette anteprime e 17 eventi speciali, più di 100 ospiti (tra loro Matilda De Angelis e Sean Sexton), workshop dedicati a 200 aspiranti attori e attrici condotti da professionisti del settore, concerti, laboratori, fiabe per bambini: questo e tanto altro rappresenta il Giffoni Film Festival. «L'edizione 2026 nasce dall'ascolto», ha sottolineato il direttore generale Jacopo Gubitosi. Sono stati i ragazzi, con le loro domande, le loro inquietudini e i loro sogni, a indicarci la strada. Parlare di cose impossibili significa credere che ciò che oggi appare irraggiungibile possa diventare il motore del cambiamento».

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