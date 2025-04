Gicoias, così in fattoria nascono progetti di agricoltura sociale 

“L’agricoltura sociale per costruire comunità inclusive”, un convegno che ieri, a Turri, nella fattoria sociale Su Massaiu, ha segnato la conclusione del progetto "Gicoias – Giovani coltivatori in agricoltura sociale – sostenuto dal Gal Marmilla e portato avanti da un partenariato che coinvolge dieci soggetti tra pubblico e privato. Le quattro fattorie sociali partecipanti – Mieli Manias di Ales, Fattorie Cuscusa di Gonnostramatza, Sa Scrussura di Sini e Su Massaiu di Turri – rappresentano il cuore operativo di questo percorso, in grado di coniugare agricoltura biologica e impatto sociale. Accanto a loro si muovono i comuni di Baradili, Pau, Sini e Turri, oltre alle realtà del terzo settore come la Biblioteca Gramsciana (Biblioteca Gramsciana Onlus) e l’associazione Terra Noba Onlus. Da ottobre 2024 a gennaio 2025, dieci utenti del Centro di salute mentale di Ales hanno partecipato attivamente alla vita delle fattorie. Il padrone di casa de Su Massaiu, Fernando Atzeni, auspica che progetti del genere siano confermati: «Affinché le persone si appassionino all’agricoltura è necessario che non ci siano periodi senza attività proprio perché in questo modo viene favorito il recupero delle persone permettendo che sbocci la passione per l’agricoltura».

