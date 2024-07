Gibilo, al via l’edizione numero dieci del torneo 

Quindici squadre per tre gironi per l’ultimo anno del Memorial dedicato a Gibilo, Enrico Agus. Arrivato alla decima edizione, come è nella tradizione, il memorial con il calcetto e la festa in ricordo di Enrico si fermeranno. Ieri sera la prima giornata - si proseguirà fino a sabato - del torneo di calcetto che anima il bosco di Selene da anni, con una parentesi bariese dello scorso anno. Le squadre provenienti da tutti i paesi del circondario cercheranno di rubare lo scettro a "La 30 gentaglia djop” che ha conquistato il primo posto lo scorso anno. Le gare avranno inizio alle 18 fino a tarda sera, passeranno il turno le migliori due di ogni girone e le due migliori terze. Sabato ci saranno le fasi finali con la premiazione e poi la musica dal vivo e un dj. Il memorial è organizzato dalla famiglia di Enrico, Gianni e Lina insieme ai fratelli Damiano e Gabriele, e a qualche amico. Gabriele fa un bilancio positivo di questi dieci anni. «È l’ultimo memorial che faremo. In questi dieci anni le persone hanno partecipato, è difficile trovare altri tornei con così tante squadre che partecipano, ed è una bella soddisfazione. È andato sempre bene, gli amici ci sono sempre stati e il paese ha sempre risposto». Ci saranno premi per tutte le squadre. (p. cam.)

