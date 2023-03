Gibbas Altas, usi civici cancellati 

Soddisfatto il sindaco, Paolo Salis: «Inutile nasconderlo, ci speravamo, non certo in così breve tempo. Le famiglie interessate aspettavano dal lontano 1.994, anno di nascita dell’area artigianale, la chiusura della vicenda per vedere riconosciuto il diritto sacrosanto della proprietà di un terreno pagato con soldi propri. Per le casse del Comune il vantaggio è doppio: un risparmio per la fine delle vicende giudiziarie che ci vedono coinvolti, intraprese dagli imprenditori che su quelle terre hanno costruito la propria casa e il capannone per l’attività». Il primo cittadino riconosce che la soluzione è anche «merito di una recente norma della Regione, nata da un provvedimento adottato a Roma che esclude dal legame degli usi civici le zone artigianali e le opere pubbliche».

L’ultima richiesta del Comune all’assessorato regionale all’Agricoltura per liberare i lotti nel Piano degli insediamenti produttivi risale all’11 gennaio 2023, la risposta affermativa è dei giorni scorsi. Un taglio netto alla burocrazia che questa volta ha accorciato i tempi di attesa: un iter lungo 30 anni e risolto nel giro di appena due mesi. Per 50 particelle di terreno a Gibbas Abbas si volta pagina: fine del provvedimento del Commissario regionale degli usi civici del 1939, con il quale furono accertate le terre di Arbus.

Svolta sugli usi civici ad Arbus: la Regione ha eliminato il vincolo che grava nell’area artigianale Gibbas Altas. Fine dei sacrifici e delle lotte di circa venti imprenditori che dopo 30 anni diventano finalmente proprietari dei beni che hanno acquistato e dei quali non hanno potuto disporne completamente, bloccati nella vendita, nella successione ai figli e nel diritto di bonus e incentivi vari da parte dell’Europa, dello Stato e della Regione.

Stop ai vincoli

Il Comune

Soddisfatto il sindaco, Paolo Salis: «Inutile nasconderlo, ci speravamo, non certo in così breve tempo. Le famiglie interessate aspettavano dal lontano 1.994, anno di nascita dell’area artigianale, la chiusura della vicenda per vedere riconosciuto il diritto sacrosanto della proprietà di un terreno pagato con soldi propri. Per le casse del Comune il vantaggio è doppio: un risparmio per la fine delle vicende giudiziarie che ci vedono coinvolti, intraprese dagli imprenditori che su quelle terre hanno costruito la propria casa e il capannone per l’attività». Il primo cittadino riconosce che la soluzione è anche «merito di una recente norma della Regione, nata da un provvedimento adottato a Roma che esclude dal legame degli usi civici le zone artigianali e le opere pubbliche».

Anni di attesa

Storie diverse con un denominatore comune: il rischio di perdere casa e azienda su un terreno acquistato ma di fatto rimasto fra i beni del patrimonio comunale. Lo sa bene Sergio Lampis, imprenditore che «per difendere gli anni di lavoro di una vita, sono stato costretto a rivolgermi a un avvocato». Ed è proprio il legale, Renato Botrugno, a raccontare la vicenda: «Il Comune ha venduto il terreno e rilasciato la concessione edilizia per costruire casa e azienda, ma l’atto di compravendita non è stato possibile per via degli usi civici. Oltre al danno la beffa: escluso da tutte le forme di aiuti economici per l’attività, alla fine anche l’impossibilità di cedere il bene al figlio. La Regione pone fine al contendere, per il momento extragiudiziale». E la vicenda si chiude con la richiesta di un risarcimento del danno subito, per l’Ente un risparmio di circa 500 mila euro.

