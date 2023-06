Giardino sotto le mura, gli architetti si raccontano 

Due giornate al Giardino sotto le Mura, immersi nel verde, tra le opere di Pinuccio Sciola, per celebrare i 100 anni dalla nascita dell'Ordine degli Architetti in Italia e riprendere le fila della manifestazione Open!, giunta alla sua quinta edizione e sospesa negli scorsi anni a causa della pandemia.

Domani e sabato l'Ordine degli architetti si apre alla città, con una mostra che presenta i progetti di circa 40 tra studi professionali e singoli professionisti. L'obiettivo, spiega il presidente Michele Casciu, «è di far conoscere il mondo dell’architettura al pubblico e ai non addetti ai lavori e allo stesso tempo far comprendere quanto l’architetto sia una figura professionale a servizio della collettività».

RIPRODUZIONE RISERVATA