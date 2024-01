Giardino di lettura nella nuova biblioteca 

Fervono i lavori nell’ex asilo tra via Donizetti e via Verdi a Sestu. Se le aule e i corridoi non risuonano da quasi vent’anni delle voci dei bambini, in futuro si riempiranno dei passi dei lettori perché qui aprirà la nuova sede della biblioteca, traslocando da via Roma. In questi giorni le prove di colore sull’edificio, che presto acquisterà un aspetto completamente nuovo. Cambierà anche l’area esterna che diventerà un “giardino di lettura” e sarà visibile anche dalla strada.

I tempi

Il cantiere dovrebbe proseguire per tutto il 2024 e fino all’inizio del 2025, secondo quanto hanno spiegato gli amministratori comunali, puntando come riferimento alla public library anglosassone, le médiatèque francesi o gli idea store londinesi. Dopo la fine dei lavori partirà il trasloco di tutto il materiale, cercando di ridurre i disagi al minimo. «L’idea», ha dichiarato l’assessore alla cultura Matteo Taccori, «è fare evolvere l’immagine della biblioteca comunale di Sestu verso una rinnovata identità di biblioteca pubblica, moderna e di qualità». Sui lavori, come ha evidenziato l’assessore ai lavori pubblici Emanuele Meloni, «investiremo 781.981 euro, di cui 490mila per lavori e 291.981 per somme a disposizione della stazione appaltante».

I numeri

Un intervento importante e di cui si sentiva da tempo l’esigenza. La biblioteca comunale sestese ha un patrimonio di oltre trentaduemila tra libri, quotidiani, riviste, opuscoli e materiale multimediale, mentre i dati, pur incompleti al momento, parlano di un numero di prestiti e di nuovi iscritti in costante aumento. La biblioteca ha organizzato anche presentazioni di libri e incontri con autori, tra gli ultimi in ordine cronologico quello con Piergiorgio Pulixi, uno degli autori sardi più venduti in tutto il mondo. Ci sono poi le attività con i più piccoli come il progetto “Nati per leggere”, e gli incontri di lettura, dedicati anche agli adulti e organizzati su temi diversi. Tuttavia gli spazi nella vecchia biblioteca non bastano più, e gli scaffali devono essere riempiti anche fino a tre file di libri. E manca un’area adeguata ad organizzare grandi presentazioni. Una serie di problemi che la nuova sede dovrebbe risolvere: «Abbiamo deciso di rendere la nostra biblioteca a misura di una cittadina di quasi 22 mila abitanti. Avrà tanto spazio interno con ampie sale per leggere, studiare e vedere film o ascoltare musica. Uno spazio esterno verde e confortevole per socializzare e trascorrere del tempo insieme ad altri o in relax personale», è la promessa della sindaca Paola Secci. «La nostra biblioteca è all'avanguardia per servizi di lettura offerti e per numero di utenti».