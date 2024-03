Giardino della memoria, via ai lavori 

Proseguono senza sosta i lavori in via della Pace. Un intervento da oltre due milioni di euro che vede la realizzazione di un polmone verde per rendere quel tratto di strada pedonale. Si chiamerà “Il giardino della Memoria” e sarà il nuovo parco che farà da collante tra i due luoghi sacri, il camposanto nuovo e quello vecchio. L’idea dell’amministrazione è proprio quella di restituire alla comunità uno spazio pubblico sistemato a verde con essenze arboree tipiche della macchia mediterranea e diverse alberature, che daranno un nuovo aspetto al quartiere che confina con Quartu.

Il progetto

«L’aspetto della zona è già cambiato con il primo intervento. Con questa ulteriore opera vogliamo restituire alla comunità un’area elegante e fruibile da tutti», dice l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda, ricordando l’intervento recentemente concluso con la realizzazione di 45 posti auto, ma anche stalli per moto e bici. «Oltre alla nuova viabilità in via Don Minzoni con una rotatoria che permette alle auto di immettersi in via Mameli, conosciuta tra i quartuccesi anche come la via Dell’Acqua, per raggiungere il centro commerciale le Vele e l’uscita dalla città verso Cagliari».

Insieme al polmone verde sono in fase di realizzazione anche la sala per le autopsie, la camera mortuaria e l’ufficio del custode con annesso servizio igienico e due nuovi spazi che accolgono in due distinti corpi architettonici la sala delle condoglianze e i servizi igienici per i visitatori.

«Ma è previsto anche un magazzino», aggiunge Caredda, «Non solo, ma sono attesi anche gli arredi come panchine, fontane e i cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti. Senza dimenticare l’impianto di illuminazione a risparmio energetico». E aggiunge: «Mi rendo conto che ci sono diversi disagi perché è in parte ancora un cantiere aperto. Abbiamo cercato di lasciare gli accessi aperti, anche se l’ingresso più utilizzato è quello di via Don Minzoni. Una volta terminati i lavori anche i chioschi dei fiori avranno gli stalli previsti nel progetto proprio per la loro attività».

Città più green

Intanto via Don Minzoni, strada che collega le due città, è già stata in parte riqualificata grazie alla realizzazione di un nuovo asfalto e della segnaletica, oltre alla pista ciclabile e del marciapiede per l’attraverso del confine in sicurezza dei pedoni.

«Il progetto prevede anche due batterie di tumulazioni in loculi posti su tre file e la realizzazione di un pozzo artesiano per irrigare le aree verdi», conclude l’assessore. «In linea con la nostra idea di città sempre più green, nel progetto è stata inclusa anche una pista ciclabile, che segue il percorso della nuova viabilità e va così ad aggiungersi a quelle già presenti in altre zone della nostra cittadina».

