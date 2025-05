Giardino della memoria in dono a Rigopiano 

Orosei abbraccia la comunità abruzzese di Rigopiano e dona le opere del Giardino della Memoria. Qua, nel gennaio del 2017 una valanga distrusse il “Gran Sasso Resort” provocando la morte di 29 persone. Nel pomeriggio di domenica, nei luoghi della tragedia, l’inaugurazione del Giardino della Memoria, alla presenza di autorità civili e militari tra cui la sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti, e il sindaco di Farindola, Luca Labricciosa.

A caratterizzare l’opera realizzata dallo scultore di Orosei, Mario Mula, sono trenta blocchi di marmo con sullo sfondo la statua di una Vergine e una stele con i nomi delle vittime. Donatori, l’Associazione socioculturale di musica, in collaborazione col Distretto dei marmi, Comune, attività economiche locali e Istituto superiore regionale etnografico (Isre). «Si tratta di un’iniziativa che cullavamo da tempo - spiegano dal direttivo dell’Associazione di musica - e che finalmente abbiamo potuto realizzare, grazie alla generosità delle imprese del nostro paese insieme alle istituzioni locali e regionali come l’Isre». Da qui l’accenno ad un Giardino della Memoria «attraverso il quale la Sardegna vuole abbracciare ancora una volta il popolo abruzzese, non dimenticando coloro che persero la vita in quelle tragiche circostanze. Sono nei nostri cuori».

Per l’Associazione di musica, rappresentata dal presidente Tony Diana, insieme allo scultore Mula, quella delle scorse ore è «una tappa importantissima che racchiude un profondo significato umano per la comunità di Orosei che ha sostenuto l’iniziativa con grandi sacrifici». (g. i. o.)

