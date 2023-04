Giardino del donatore  creato dall’Avis 

A Paulilatino nasce il Giardino del donatore. La Giunta Gallus ha accolto la richiesta arrivata a fine novembre dall’Avis. L’associazione chiedeva di potersi occupare della zona verde adiacente la biblioteca comunale, in modo da creare «un’area al centro storico del paese, per la promozione della donazione ma anche come centro di socialità e di svago, che prevede la costruzione e l’organizzazione di una spazio esterno con percorsi pedonali, siti di sosta, impianto di siepi, essenze botaniche autoctone, prato, legati dal filo conduttore della donazione». Nel percorso anche pannelli esplicativi, fotografie, frasi significative riprodotte su “angoli di riflessione”. Un Giardino aperto a tutti in particolare agli utenti della biblioteca comunale.

«L’iniziativa proposta risulta pienamente condivisibile da questa amministrazione comunale – si legge nella delibera – che da sempre persegue come obiettivi anche quello di sostenere le attività e le iniziative promosse da associazioni sociali, culturali e sportive operanti sul territorio comunale». La scelta è stata quindi quella di concedere in comodato d’uso gratuito l’area verde adiacente la biblioteca. ( a. o. )

