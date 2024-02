“Giardino degli angeli”, trasloco forzato 

«Continueremo ad andare avanti. Ma non qui». Via Rockfeller sta per perdere il giardino degli angeli e i suoi creatori, le madri e i padri che hanno piantato 19 mandorli in memoria dei propri figli, tutti morti prima del tempo. A motivare l’addio sono ragioni burocratiche, pastoie all'apparenza minime ingrossatesi però a dismisura in un anno di rapporti con il settore Ambiente. «Abbiamo fatto domanda a dicembre 2023 per l'adozione dell’area - riferisce Luciana Nuovo, mamma di Alessio, scomparso a 18 anni - ricevendo una risposta che ci ha contrariato».

«Era una discarica»

Nella nota comunale, inviata tramite pec, si scrive di “segnalazioni di inadempienze” riducibili a tre punti contestati uno per volta in una lettera inviata al primo cittadino Nanni Campus. «Si fa riferimento a targhette, che non vogliono, coi nomi di chi è deceduto - continua Luciana - inesistenti oggi come un anno fa». Cioè quando i genitori, a fine 2022, prendevano in carico l'area con l'aiuto di “Vivi il quartiere”, e adesso invece avrebbero voluto farlo con l'associazione “Il giardino degli angeli”, e già incontravano problemi coi referenti del settore. Nonostante la rivoluzione portata in spazi abbandonati, colmi di spazzatura e materiali di risulta. «Una discarica», commentano e aggiungono: «Ci contestano le cordonate che circondano le siepi. Ma prima erano mattoni accatastati come in una discarica». E proprio questa piccola costruzione si vorrebbe che venisse eliminata entro dieci giorni, questa la richiesta del settore, insieme “a due rampe di accesso”. «In realtà- specifica Luciana- è una soltanto e l'hanno realizzata gli operai del Comune».

Il trasloco

La conclusione dei genitori è che le richieste non verranno accontentate perché si ritiene, dichiarano, «che non siano di nostra competenza, e sono tra l'altro dispendiose». Ma nella lettera al primo cittadino, descritto come sensibile all'argomento e collaborativo, si parla di “una forma di ricatto” e ci si chiede se quel che sta accadendo non sia “un abuso”. “In ogni caso finisce qui. Nessuno ci sta sfrattando, diciamo basta noi”. Con amarezza perché il giardino era divenuto una meta per molte persone che venivano a curare le piante e a portare preghiere e omaggi. «In tanti ci chiedevano di poter dedicare gli alberi ai propri cari. Ma non ci fermeremo adesso». Sono infatti in cerca di un’altra area dove far rifiorire il giardino degli angeli, stavolta però privata per non incorrere negli stessi problemi.

