Giardino contestato in via Venanzio: «Toglie parcheggi» 

Un giardinetto con verde e panchine al posto dell’area incolta adiacente la chiesa di San Giovanni Battista De La Salle, in via Venanzio. I lavori sono in corso, ma non tutti in zona sono contenti. Molti avrebbero preferito che fosse realizzato un parcheggio: lo sterrato è usato come area di sosta improvvisata.

«Di aree verdi ce ne sono ormai già tante e se ne stanno realizzando di nuove», osserva Silvana Ibba, che abita in via San Gottardo, «ben vengano, ma in questo quartiere abbiamo difficoltà a trovare un posto libero, infatti molti di noi parcheggiano nello sterrato di via Venanzio. Sono d’accordo che così com’è non va bene, a maggior ragione quindi andrebbe riqualificato asfaltandolo e disegnando gli stalli di sosta. Darebbe un po’ di respiro ai tanti che non trovano parcheggio».

Concorda Giangiacomo Piras, abitante in via Seneca: «È già capitato che aree dove le auto parcheggiavano, poi siano divenute giardinetti. Se in alcune di queste poteva andar bene, in altre invece hanno solo tolto la possibilità di lasciare la propria macchina in uno spazio dove si trovava facilmente posto. Ora anche in via Venanzio. C’è carenza di stalli, e ne tolgono altri. Avrebbero potuto riqualificarli tracciando le piazzole, magari anche con un po’ di verde attorno».

