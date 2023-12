Giardini Tarragona, stop all’antenna 

L’antenna per la telefonia mobile nei giardini Tarragona, almeno per il momento, non verrà installata. L’Arpas ha dato il suo parere sfavorevole e il Comune di Alghero ne ha preso atto, protocollando la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. Gli ostacoli, però, potrebbero essere superati con una riduzione della potenza totale del connettore d’antenna nelle massime condizioni di carico almeno del 30%. «Grazie all’iniziativa del comitato spontaneo e al sostegno di circa duemila cittadini, abbiamo scongiurato l’installazione», commentano Franca Chessa, Stefano Campus, Roberto Maninchedda e Franco Santoro. «Dopo un giudizio negativo da parte della popolazione algherese è arrivato anche quello di alcuni Enti preposti al rilascio dell’autorizzazione, che hanno dichiarato incompatibile l’intervento che era stato proposto».

La petizione on line per dire no al traliccio era stata sottoscritta da tantissimi residenti del quartiere. Anche il gruppo consiliare e il direttivo di FI hanno espresso grande soddisfazione per lo stop. «Già dal 2019 l'ex assessora di FI Giovanna Caria aveva avviato l'iter finalizzato ad una nuova pianificazione della localizzazione degli impianti di telefonia mobile, con la redazione di un Piano che consentisse di gestire il processo di evoluzione e sviluppo delle reti di telecomunicazione sul territorio comunale, definendo le migliori condizioni localizzative, sia in funzione del servizio di copertura di rete che di una tutela dall’inquinamento elettromagnetico», sottolinea il coordinatore di Forza Italia, Marco Tedde.

