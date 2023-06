Giardini puliti entro fine mese per limitare l’emergenza roghi 

Ci sarà tempo fino al prossimo 30 giugno per chi ancora non l’avesse fatto, per procedere con la rimozione delle sterpaglie e delle erbacce.

Questa la scadenza dell’ordinanza emessa dall’amministrazione comunale per la pulitura dei terreni privati: «Oltre questa data - spiega l’assessore alla Polizia locale Francesco Melis - partiranno dei controlli e per chi non avesse provveduto scatteranno delle sanzioni». Una misura attinente alla campagna antincendi già avviata: «I mezzi di soccorso in caso d’incendio sono pronti e già operativi per la stagione estiva e la centrale operativa è ospitata presso la sede del “Soccorso Iglesias” . - prosegue Melis - Il Coc (Centro operativo comunale) si è riunito la scorsa settimana in occasione dell’emergenza arancione diramata dalla Protezione civile per via delle avverse condizioni climatiche. A breve inoltre verrà organizzata un’esercitazione di Protezione civile che interesserà una parte della città. - aggiunge Melis - Si tratta di una simulazione che era stata programmata nel 2021, ma che saltò per via del Covid.

Sempre in tema di Protezione civile, anche ai cittadini di Iglesias il prossimo 30 giugno suoneranno i cellulari all’unisono: «Avverrà intorno alle 12 - precisa l’assessore - e si tratterà di una sperimentazione (attuata in tutta la Sardegna) per un nuovo sistema d’allarme pubblico d’informazione alla popolazione. Quando sarà operativo diramerà un allarme pubblico con messaggi di testo, nei casi di gravi emergenze o eventi catastrofici imminenti o in corso». (ad. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA