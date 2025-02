Giardini pubblici: «Ora serve un intervento» 

Cancelli fatiscenti, chiosco bar chiuso, transenne, statue con la testa mozzata da quasi sette anni e mai restaurate. I Giardini pubblici sono trascurati, almeno nella parte che riguarda le infrastrutture. Per questo Giuseppe Farris, consigliere comunale di CiviCa2024, ha presentato un’interrogazione al sindaco per chiedere che cosa intende fare per migliorare la situazione.

«I Giardini Pubblici rappresentano uno dei più antichi e significativi polmoni verdi della città», premette l’ex candidato sindaco. «La loro storia inizia nel 1816, allorquando il Viceré Giacomo Pes di Villamarina accolse la necessità di creare un parco verde per la cittadinanza, che individuò nell’area incolta situata di fronte alla Regia polveriera dell’Arsenale cittadino. Nel 1840 l’area fu acquistata dal Comune e dal 1928 al 1933, su progetto di Ubaldo Badas, venne riqualificata con la destinazione a Galleria Comunale d’arte della Regia polveriera». Farris ricorda che gli ultimi importanti lavori risalgono al 2005, sotto la prima Giunta Floris, quando venne rifatta la pavimentazione del viale principale, vennero create le due fontane davanti alla Galleria e vennero rimossi i due cannoni storici, successivamente collocati al Lazzaretto di Sant’Elia. «A distanza di vent’anni, mentre lo spazio verde, ampio complessivamente circa 2 ettari, si presenta in buone condizioni, non altrettanto può dirsi delle infrastrutture». Da qui la richiesta di un intervento.

RIPRODUZIONE RISERVATA