Giardini pubblici, giochi più sicuri per i bambini 

Sono iniziati ieri, a Guspini, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardinetti pubblici di via Marconi e piazza Togliati. I lavori sono stati affidati alla ditta di Country Service Sardinia srl di Elmas di Bruno Paolelli per l’importo di 50mila euro ottenuti da fondi regionali. L’assessore ai lavori pubblici, Marcello Serru, ha spiegato: «La maggioranza dei giochi saranno sostituiti con altri nuovi perché l’usura di quelli esistenti non permette nessuna manutenzione. I nuovi giochi sono pensati specificamente per i bambini. Per terra saranno sistemati tappetti antinfortunistici».

Nel corso della ristrutturazione saranno inseriti anche nuove tipologie di giochi per garantire ai bambini un divertimento sano e sicuro al fine d’intrattenimento estivo.

Fra le persone che giornalmente utilizzano i parchi comunali c’è soddisfazione perché la sicurezza delle strutture d’intrattenimento è importante per l’incolumità dei bambini. Alcune persone esprimono invece riserve riguardo la pulizia: «Serve un maggior controllo sulla presenza di animali che vengono lasciati liberi di fare tutto ciò che vogliono», dice per esempio Rosalba Saba, utente degli spazi verdi di Guspini.

