Giardini pubblici, ecco il progetto per rifare l’ingresso 

Servirà più di mezzo milione di euro per ripristinare l’ingresso dei giardini pubblici. Una struttura, nel largo Giuseppe Dessì, in degrado e con alcune parti ritenute pericolanti: il Comune, ha deciso di intervenire approvando, in una delle ultime sedute di Giunta, il progetto di fattibilità tecnico economica, inserendolo nel Piano triennale delle opere pubbliche.

Nella relazione viene ricordata la struttura della facciata dell’ingresso: le due parti laterali, con le campate e delle piccole nicchie con anfore in calcestruzzo, l’apertura centrale con quattro pilastri che reggono un frangisole in legno, il cancello scorrevole e la pavimentazione in ciottoli. «Il manufatto», evidenziano i progettisti, «non è oggetto di specifico decreto di vincolo. Tuttavia essendo un edificio realizzato da oltre 70 anni e il cui progettista è deceduto, è soggetto a vincolo automatico. Servirà dunque una preventiva approvazione del progetto dalla Soprintendenza».

La modifica dei giardini pubblici, con la realizzazione d’accesso, è stata affidata tra il 1928 e il 1933 a Ubaldo Badas. Ora però sono parecchi gli interventi necessari visto il degrado della struttura. Tra questi sono stati previsti il ripristino della pavimentazione d’ingresso, il restauro di tutto il portale (dal cancello agli elementi in legno, passando per la copertura, i pilastri e gli architravi), la realizzazione dei padiglioni d’ingresso e degli impianti di illuminazione e di quello idrico-fognario. (m. v.)

