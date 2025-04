Giardini pubblici, concerto dei maestri 

Si rinnova, nella Galleria comunale d’Arte, l’appuntamento con la rassegna “Musica in esposizione-Concerti dei docenti del Conservatorio”, promossi e organizzati dall'assessorato alla Cultura e dai Musei civici, in collaborazione con il Conservatorio di musica “Giovanni Pierluigi Da Palestrina”.

Dopo l’ouverture jazzistica del 30 marzo scorso nella Sala Oppo del Conservatorio cagliaritano, con il concerto del sestetto di Francesca Corrias, sono 10 gli appuntamenti in cartellone nello spazio espositivo della Galleria comunale d’Arte fino al 16 novembre (con in mezzo la pausa estiva). Veri e propri aperitivi in musica, dove a ogni occasione si realizzeranno preziose sinestesie, fra i suoni e le opere d’arte figurativa in mostra nella sala centrale.

L’inaugurazione

Si comincia dunque oggi alle 11 con “Souffle”, una performance della flautista Alessandra Giura Longo, che si configura come un’esplorazione di tutte le possibilità espressive di un interprete, attraverso il suono del proprio strumento, anche “aumentato” per mezzo dell’elaborazione elettronica, ma anche con l’impiego della voce e della gestualità. In programma 2 lavori per flauto basso di recentissima pubblicazione, scritti da due giovani compositori sardi: Gaia Aloisi e Michele Sanna. I due brani, eseguiti da Giura Longo, entreranno in dialogo e in risonanza con le opere dell’artista Pastorello, esposte in questi giorni alla Galleria. Per informazioni e prenotazioni biglietti (ingresso, visita guidata e concerto) contattare la Galleria comunale d’Arte al numero telefonico 070.6776454 o attraverso il sito web ufficiale.

