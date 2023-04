Giardini, polemiche sulla gestione 

Sotto la lente d’ingrandimento della minoranza le modalità con cui per mesi sono stati innaffiati prati e piante nel parco “Sergio Atzeni” in via Pertini e in quello di via Tortolì. Pare, infatti, che sia stata utilizzata l’acqua potabile che ha portato a un notevole spreco di denaro pubblico. Ed è solo di qualche giorno fa, l’annuncio della realizzazione del pozzo da parte della Giunta.

«Confusi e incapaci di gestire un parco», tuonano i gruppi all’opposizione, “Quartucciu nel cuore” e quello misto, che accusano la Giunta guidata da Pietro Pisu di non avere le idee ben chiare sulla gestione dei parchi cittadini e sull’utilizzo delle risorse.

«A Quartucciu l’amministrazione naviga a vista», attacca il consigliere Giovanni Meloni del gruppo “Quartucciu nel cuore”, «prima si realizzano i parchi, poi ci si accorge che per contrastare lo spreco della risorsa idrica potabile è bene irrigarli prelevando l’acqua dai pozzi di prima falda, ma nel frattempo è stata buttata una enorme quantità di denaro pubblico».

Le accuse

«I parchi e i giardini sono indispensabili per garantire la vivibilità degli spazi urbani. Sono luoghi di socializzazione e di benessere, aiutano a combattere l’inquinamento e regolano il microclima locale contrastando il fenomeno chiamato isola di calore. Quindi ben vengano le aree verdi, ma solo se si adotta un corretto modello di gestione delle stesse», aggiunge il consigliere, che solleva anche un’altra criticità legata alla sicurezza e al controllo delle aree verdi.

Fondi pubblici

«Sempre con buona pace di tanti fondi pubblici spesi senza criterio, ugualmente, prima si sceglie di installare le telecamere per tutelare l’integrità degli spazi verdi, poi ci si accorge che le stesse non sono in grado di riconoscere i volti, come dichiarato dall’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda durante l’ultima seduta consiliare, in risposta proprio a una mia interrogazione». I parchi cittadini, infatti, sono stati più volte bersaglio di atti vandalici da parte di giovani che, in particolare la sera, hanno danneggiato gli arredi pubblici.

Viabilità

Vi è poi il nodo della viabilità attorno ai parchi. «Da tempo i residenti chiedono che venga garantita una maggiore sicurezza ai pedoni. In via Tortolì, per esempio, gli automobilisti in contromano sono all’ordine del giorno e rappresentano un grave rischio per l’utenza del parco adiacente, ma anche per gli altri automobilisti in uscita dalla lottizzazione I Giardini e diretti verso via Mandas», evidenzia Meloni che insieme al suo gruppo ha più volte sollecitato la Giunta di attivare i cosiddetti Puc, progetti Utili alla Collettività, che sono da intendersi come attività di restituzione sociale per coloro che ricevono il beneficio del Reddito di Cittadinanza e rappresentano un'occasione di inclusione e di crescita per i beneficiari e per la collettività.

Attivare i Puc

«L’amministrazione comunale, oltre a cercare di porre immediato rimedio agli errori, deve quanto prima, a favore della città, attivarli. Uno potrebbe infatti riguardare il presidio di parchi e aree pubbliche, con il compito dei percettori di rilevare e segnalare agli uffici eventuali problematiche di manutenzione o abbandono di rifiuti, richiamando anche l’attenzione della polizia locale per presenze e comportamenti anomali».

