Giardini nel degrado,  l’ira dei custodi: «È terra di nessuno» 

Il giorno dopo il rogo negli ex gabbiotti della guardiania, al parco Matteotti è il tempo dell’indignazione.

I frequentatori dell’area verde e gli stessi custodi che si alternano mattina e sera tutti i giorni negli orari di apertura, non ne possono più di avere a che fare con vandali e balordi che soprattutto la sera, bazzicano nel giardino.

Lo stesso che hanno fatto martedì quando, prima di darsela a gambe senza essere visti, hanno scardinato i lucchetti dei gabbiotti e incendiato rifiuti e materiale vario che si trovava all’interno.

«Non è più possibile lavorare così» lamenta un custode che preferisce mantenere l’anonimato, «la sera soprattutto ci lanciano pietre, entrano e distruggono. Hanno rotto i lucchetti e hanno bruciato tutto dentro quei gabbiotti. Adesso i vigili del fuoco hanno chiuso». E poi, «è da quattro mesi che non abbiamo acqua. La situazione è brutta, basta vedere che non c’è nessuno. Prima il parco era pieno, adesso invece la gente ha paura».

I vandali hanno divelto anche i lucchetti dei bagni off limits da tempo, e hanno distrutto lavandini, porte e tutto ciò che gli è capitato a tiro.

Non solo: hanno messo fuoco anche ai rifiuti che si trovano nello spazio recintato dietro il capolinea del Ctm dove c’è di tutto, dai passeggini alle sedie. Un degrado sotto gli occhi di tutti, soprattutto dei tanti utenti che ogni giorno a tutte le ore attendono o scendono dai bus al capolinea di via Brigata Sassari.

A rendere poi ancora più invivibile la zona sono le migliaia di piccioni che invadono anche i balconi dei residenti, a cui molti, soprattutto anziani, continuano imperterriti e gettare pane, incuranti del fastidio e delle malattie che portano questi volatili.

Quello del vandalismo è un problema che riguarda un po’ tutti i parchi e le piazze della città dove i danni sono all’ordine del giorno. In piazza Sant’Efisio tra le vie XX Settembre e Garibaldi erano stati distrutti i faretti a terra, i rubinetti e danneggiate le panchine. In via Marconi era stata mozzata la testa alla statua, al parco Europa devastate piante e spostate le pesanti panchine in pietra per creare improvvisati salottini.

