VaiOnline
Monserrato.
22 aprile 2026 alle 00:51

Giardini e parcheggi in via Monte Marganai 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un’altra riqualificazione al via, a Monserrato: è quella dell’area sterrata di via Monte Marganai, tra via Arcuentu e via Cabras. Il cantiere è stato allestito nei giorni scorsi e nel terreno sono già arrivati i macchinari. Al posto dello spiazzo degradato – che con le piogge diventa un pantano – l’impresa aggiudicatrice realizzerà un parcheggio da una cinquantina di posti auto e un’area verde attrezzata, con tanto di giochi per bambini. Un appalto da 350 mila euro, nato soprattutto per tamponare il problema della carenza di stalli di sosta in città, che da contratto dovrà concludersi entro sei mesi. «L’intervento ci consentirà di dare respiro al centro storico, grazie a un importante aumento dei parcheggi a disposizione dei cittadini», commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «Oltre a rilanciare tutta un’area che si trovava in condizioni di degrado, dove arriverà anche un parchetto di cui il quartiere era sprovvisto». (d. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la crisi

Usa-Iran, l’accordo si allontana Vance non parte per Islamabad

Teheran diserta il vertice: «Via il blocco dei porti o non trattiamo» 
La crisi del sistema di emergenza-urgenza. L’Aou di Cagliari: lavori per garantire la sicurezza di pazienti e operatori

Medici in allarme: «Pronto soccorso  vicini al collasso»

La denuncia del sindacato Cimo: «Traumatologia, mancano posti letto»   
Cristina Cossu
La storia

«Ho scelto di garantire un pasto alla famiglia e abbiamo perso la casa»

Gara di solidarietà a Pabillonis per ricomprare l’abitazione 
Giovanni G. Scanu
regione

Energie rinnovabili, la legge Pratobello al vaglio dei giuristi

Confronto in Consiglio sulle vie per porre argini agli speculatori 
Milano

Escort, coinvolti 70 calciatori

Una delle donne cercava di capire dall’agenda di quale giocatore fosse incinta 