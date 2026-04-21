Giardini e parcheggi in via Monte Marganai 

Un’altra riqualificazione al via, a Monserrato: è quella dell’area sterrata di via Monte Marganai, tra via Arcuentu e via Cabras. Il cantiere è stato allestito nei giorni scorsi e nel terreno sono già arrivati i macchinari. Al posto dello spiazzo degradato – che con le piogge diventa un pantano – l’impresa aggiudicatrice realizzerà un parcheggio da una cinquantina di posti auto e un’area verde attrezzata, con tanto di giochi per bambini. Un appalto da 350 mila euro, nato soprattutto per tamponare il problema della carenza di stalli di sosta in città, che da contratto dovrà concludersi entro sei mesi. «L’intervento ci consentirà di dare respiro al centro storico, grazie a un importante aumento dei parcheggi a disposizione dei cittadini», commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «Oltre a rilanciare tutta un’area che si trovava in condizioni di degrado, dove arriverà anche un parchetto di cui il quartiere era sprovvisto». (d. l.)

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