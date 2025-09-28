Giardini e balconi fioriti, premiati anche i ragazzi del Csm 

La Fidapa di Iglesias premia i giardini e i balconi fioriti, con un riconoscimento arrivato quest'anno alla trentatreesima edizione e diventato con il tempo un appuntamento irrinunciabile per i tanti appassionati presenti in città.

Ventiquattro partecipanti complessivi per le categorie dedicate ai migliori balconi e giardini, in un concorso il cui spirito d'iniziativa, come sottolineato da Giulia Fronteddu, presidente pro tempore della sezione della Fidapa, «è rimasto immutato nel tempo, e vuole contribuire al miglioramento della qualità di vita dei cittadini ed alla sostenibilità ambientale».

Il primo premio, per quanto riguarda la categoria dedicata ai balconi fioriti, è stato assegnato a Maria Luisa Piredda, residente in via Venezia, mentre per i giardini è stato premiato quello curato da Mattia Carrogu, in via Prato.

Nel corso della premiazione, tra gli altri riconoscimenti, è stata assegnata una menzione particolare a dieci pazienti del Centro di salute mentale, che hanno partecipato ad un progetto per la valorizzazione delle aree verdi presenti nel giardino dell'ospedale Santa Barbara, definite nella motivazione del premio, "Un quadro di serenità e benessere interiore".

