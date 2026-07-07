Giardini aperti, spettacoli per tutte le età 

C’è anche Quartucciu tra le tappe di “Giardini Aperti 2026. XIX Festival Internazionale della Sostenibilità”, organizzato da Abaco Teatro. Gli appuntamenti saranno tre: uno sabato 18 e due domenica 19 luglio, tutti al parco Sergio Atzeni. L’evento del 18 si intitola “Un burattino pasticcione”, uno spettacolo per bambini, alle 19.30; domenica, stessa ora, verranno narrate le fiabe sarde e alle 22 andrà in scena “Il giardino di Eva Mameli Calvino”, storia della prima donna (sarda) a dirigere un Orto Botanico, quello di Cagliari, e madre di Italo Calvino. «Quest'anno, con il consigliere Simone Santabarbara abbiamo voluto dare risalto agli spazi aperti del nostro paese, in particolare ai parchi», dice l’assessora alla Cultura Elisabetta Contini, «Giardini Aperti di Abaco, infatti, opera per la tutela ambientale prediligendo gli spettacoli per grandi e piccini e valorizzando i luoghi spontanei».

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