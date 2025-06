“Giardini Aperti” al Parco di Monte Claro 

La diciottesima edizione di “Giardini Aperti 2025” debutta a Cagliari al Parco di Monte Claro con cinque giorni intensi di programmazione in cui si alternano mostre fotografiche, incontri letterari e allestimenti teatrali, in uno scenario naturale che esalta contenuti ed estetica delle proposte.

Si parte giovedì con l’inaugurazione di due esposizioni fotografiche firmate da autori ampiamente apprezzati per la loro cifra innovativa. Si tratta di Massimo Migoni con “Ritratti del tempo presente” e “Naturorto” di Paola Congia: le esposizioni sono visitabili dalle 18 durante tutti i giorni di manifestazione, fino al termine degli eventi della serata.

Unitamente alle mostre prende il via anche un fitto susseguirsi di incontri letterari realizzati in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Monte Claro e la Biblioteca Emilio Lussu, coordinati da Giuseppina Ragucci. Giovedì alle 18 si inizia con Mattia Lasio e “I canti di Cagliari”. Il festival prosegue venerdì, alla stessa ora, in compagnia di Piergiorgio Pulixi e il suo libro “Se i gatti potessero parlare”. Dall’autore del bestseller “La libreria dei gatti neri” torna il personaggio Marzio Montecristo, pronto a mettere a frutto anni di letture poliziesche per affrontare un assassino dalla mente brillante, convinto di aver commesso il delitto perfetto. Sabato ancora alle 18 spazio anche al grande teatro e ai suoi emblematici personaggi con “Joyce ed Emilio Lussu. Storia di un amore e di una passione civile - Spettacolo in omaggio a Emilio Lussu per i cinquant’anni dalla morte”, coprodotto da Abaco Teatro, Premio Emilio Lussu e l’Associazione L’Alambicco. Testo e regia Alessandro Macis con Tiziano Polese, Rosalba Piras, Antonio Luciano. Domenica alle 18 spazio alla poesia con lo scrittore Brice Grudina e la sua opera “Il cantico dei sogni”. L’ incontro letterario sarà impreziosito dalle letture degli allievi della Abaco art Academy.

Gli appuntamenti al Parco di Monte Claro si chiudono lunedì 30 giugno alle 11 nello spazio esterno al Teatro con lo spettacolo prodotto da Abaco Teatro “E se i topolini scoprissero i tombini?” di e con Marta Proietti Orzella e la partecipazione di Antonio Luciano, per i più piccini.

