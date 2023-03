Giardini al posto dei cortili  

«Siamo entrati nei cortili e troppi spazi comuni oggi sono senza identità», afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Beccu. Un’identità sociale e di comunità assente che invece si vuole riportare in ogni periferia. I cortili sono solo lingue d’asfalto per bidoni della spazzatura e auto. «Non si toglieranno parcheggi», ripete il vicesindaco e spiega: «La seconda fase del Piano delle periferie non è solo ripensare le opere pubbliche ma anche gli spazi attorno, far uscire la gente dalle case. Lo faremo attraverso laboratori dove saranno sviluppate e messe in opera le idee dei cittadini. Laboratori di falegnameria, piccoli manufatti, e poi magari teatri e altro. I cittadini saranno protagonisti».

Il quartiere delle “regioni” quello chiuso tra lo stadio Frogheri, il Nuraghe e piazza Veneto, caratterizzato da palazzi di edilizia pubblica identificato con le vie delle regioni, da via Toscana a via Liguria, Lombardia, sarà il centro matrice del progetto: il Comune attraverso laboratori, corsi, idee e progettazione aiuterà i cittadini a rigenerare gli spazi cortilizi nei palazzi, con pergole, giardini, panchine, aree giochi. Sarà fatto in aree che non sono di proprietà comunale, ma dove l’amministrazione vuole incidere, dando gli strumenti ai singoli per una rigenerazione urbana. Un’area campione, ma le idee possono travolgere tutta la città.

La missione è far rivivere il cuore della città. Che sono più di uno. Ogni quartiere ha il suo. Il Piano delle periferie, progetto da 18 milioni avviato dal 2016 dal Comune e finanziato dal Governo, non è solo un elenco di opere pubbliche, dall’ex Artiglieria agli asfalti, ma una nuova interconnessione del tessuto urbano e dei suoi abitanti. Compresi gli spazi privati. Per questo ieri l’amministrazione insieme a tecnici e progettisti ha incontrato i cittadini in Municipio, spiegando la seconda fase del progetto ideato dall’ingegnere Francesco Licheri e dal team che lo ha coadiuvato.

Nuoro tra le Regioni

Insieme si può

Le linee guida

Quello raccontato dal padre del Piano della periferie, l’ingegnere Licheri, è un nuovo modo di rigenerare la città. «Le opere pubbliche sono inutili se non si sceglie di rivivere gli spazi comuni», spiega Licheri che aggiunge: «Ogni idea che arriverà sarà un pezzo del progetto». Tre le soluzioni “pilota” pensate dal team: riempimento del vuoto dei cortili, come le zone d’asfalto con giardini; l’autocostruzione con installazioni di pergole, panchine e il riuso degli spazi con percorsi sensoriali, giochi. «Ho comprato in quel quartiere - domanda Rosaria Piroddi - mi piaceva il vuoto, lo spazio tra i palazzi, chi finanzierà ora i nostri interventi?» L’ingegnere capo del Comune, Tiziana Mossone, spiega: «Vi daremo gi strumenti per farlo insieme». C’è anche chi segnala pericoli. «Tra via La Marmora e via Gialeto - avverte una signora - il marciapiede è di 80 centimetri. Si tolgano due parcheggi, le persone passano in strada e rischiano di essere investite».

