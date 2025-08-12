Giardinetti monopolizzati dalle baby gang  

Il problema non è nuovo, ma in estate, con le scuole chiuse, si acuisce. Tra schiamazzi fino a tarda sera, corse in bicicletta col rischio di travolgere bambini e anziani, danneggiamenti ad auto e arredi pubblici, i residenti del centro storico di Monserrato sono in allarme. Fioccano infatti le proteste per i comportamenti di alcuni gruppi di baby vandali che turberebbero – questa è l’accusa – la quiete pubblica nelle vie principali.

Presa d’assalto è soprattutto via del Redentore, sia in strada che lungo i giardinetti, ma il problema riguarda anche le vicinanze, da via Virgilio a via Sant’Angelo.

Le proteste

«Mio marito e io spesso usciamo in moto. Questi gruppetti di ragazzini si divertono a fare su e giù sulle strisce pedonali per il gusto di non farti passare», racconta Maura Sanna. «Inoltre invadono i marciapiedi e non lasciano passare le persone, costringendole a transitare in strada. Se si osa rimproverarli iniziano a insultare. Sono tutti piccoli, forse non arrivano ai 15 anni». Una residente di via Virgilio rincara la dose. «Ostruiscono la viabilità e occupano con arroganza i pochi parcheggi disponibili. Se chiedi di spostarsi bestemmiano e sputano sulla carrozzeria dell’auto, due volte li abbiamo trovati seduti sul cofano. Non hanno rispetto di nulla, ho già dovuto chiamare due volte le forze dell’ordine, che mi hanno confermato di aver ricevuto altre segnalazioni e di non poter far tanto se non mandare dei controlli».

Anche sui social tanti cittadini segnalano numerosi episodi al limite: auto graffiate, schiamazzi notturni, confronti poco amichevoli coi passanti che chiedono comportamenti più consoni e manovre spericolate con il monopattino. A giugno, dopo numerosi esposti dei residenti, il Comune aveva deciso di limitare per un mese gli orari di apertura di un distributore automatico in via del Redentore, utilizzato come punto di ritrovo dai giovanissimi, ma l’ordinanza è scaduta.

Più controlli

«È un problema da arginare, i protagonisti sono tutti minorenni e la maggior parte hanno tra gli 11 e i 15 anni. Molti vengono da fuori Monserrato, perché i giardinetti sono diventati un punto di incontro», spiega il comandante della polizia locale Mauro Soru, che preannuncia un giro di vite. «Stiamo monitorando con gli agenti e l’occhio elettronico, abbiamo riscontrato già diversi comportamenti scorretti per schiamazzi e danni agli arredi urbani. Stiamo iniziando a identificare i ragazzi e convocheremo i genitori perché vigilino sui loro comportamenti. Chi vuole usufruire degli spazi pubblici deve farlo con rispetto».

