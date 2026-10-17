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Quartucciu.
18 ottobre 2026 alle 00:10

Giardinaggio e ortoterapia, corso di due giorni 

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Il benessere psicofisico, l’inclusione sociale e la riabilitazione passano anche dal contatto con la natura. L’associazione La voce delle piante, in collaborazione con Ifold Formazione e ricerca, col sostegno di Coldiretti e del Distretto Rurale Sant'Isidoro e il contributo finanziario della Fondazione di Sardegna, ha organizzato un corso gratuito di giardinaggio terapeutico sulla cura del verde e della persona. Il 27 e 28 ottobre, dalle 8.30 alle 17.30, nel borgo di San Gaetano a Quartucciu, ci saranno due giornate di formazione con esperti. Il corso sarà strutturato in 16 ore di lezioni teoriche e pratiche coordinate, che si svolgeranno tutte all'interno dell'azienda agricola multifunzionale “Abitare con il verde” di Paola Cannas. Le due giornate formative saranno tenute da un corpo docente multidisciplinare e d'eccellenza che unisce competenze mediche, agronomiche, psicologiche e progettuali grazie alla partecipazione dell'architetta Monica Botta, dell'agronoma Ania Balducci, di Lauretta Impera e Silvia Sibiriu, responsabili della cooperativa sociale Adest onlus, dell'ingegnera agricoltrice Rossana Bussa, dello psichiatra Alessandro Montisci, dell'agronomo vivaista Natale Torre, del naturalista Stefano Piredda, dello psicoterapeuta Nicola Mura e, direttamente dall'Orto Botanico dell'Università di Cagliari, della direttrice Annalena Cogoni e del tecnico Gianluca Iiriti. C'è ancora qualche posto disponibile. Per info e iscrizioni, mandare una mail a lacuradellortochecura@gmail.com.

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