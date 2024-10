Giardina saluta: «Anni belli e intensi in una città sicura» 

Era arrivato in città a marzo di tre anni fa, primo giorno di zona verde. Esordio da subito impegnativo per Giuseppe Giardina al vertice della Questura di Oristano che ha guidato fino a ieri. Dai prossimi giorni sarà a Roma come consigliere ministeriale aggiunto. «Lascio una Questura in buono stato, così come l’ho trovata». Giardina ieri ha tracciato un bilancio: «Sono stati anni molto belli –ha detto – il mio arrivo ha coinciso con l’inizio delle vaccinazioni anti Covid che per noi assunse anche una connotazione negativa». Ci fu un’inchiesta, poi archiviata «poi per fortuna è stata fatta giustizia, ed è stata chiarita la nostra posizione con la vicenda salta vaccini». Il questore ha ricordato il grande lavoro durante le giornate terribili dell’incendio sul Montiferru e ancora le operazioni della squadra mobile «con diversi sequestri di droga. A parte qualche omicidio, di cui si sono occupati i carabinieri, e qualche rapina, la situazione dell’ordine pubblico conferma Oristano tra le città più sicuri». E ancora iniziative per far conoscere l’attività della polizia anche nei piccoli centri come le giornate della legalità o la festa della polizia in periferia. Lunedì l’arrivo del nuovo questore Aldo Fusco. ( v.p. )

