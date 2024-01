Giara, scommessa milionaria 

Sistemazione degli accessi, dei parcheggi, del punto ristoro, miglioramento della sicurezza generale: per la Giara di Tuili è in arrivo una nuova pioggia di soldi dalla Regione. Ai 700 mila euro stanziati nell’ultima variazione di bilancio si sommano quelli già arrivati: tre finanziamenti da 600 mila euro per lavori già cominciati, 150 mila e 80 mila, per un totale di un milione e 530 mila euro.

La Giara, coi suoi cavallini endemici, la vegetazione e le forme basaltiche caratteristiche, è un ambiente unico in cui, per altro, ci si può pure sposare ed è il principale attrattore turistico di Tuili: 15 mila visitatori all’anno. Roberto Sanna, guida ambientale del centro visite: «Le presenze stanno tornando ai livelli pre-Covid, anche se ora i visitatori arrivano in piccoli gruppi o da soli, non in grandi comitive come nel passato». Il turismo è un fattore determinante nei processi di sviluppo del paese che, come gli altri centri sardi dell’interno, lotta contro lo spopolamento: «Assieme alla Regione – chiosa il sindaco, Andrea Locci – è un patrimonio prezioso. stiamo avviando un processo per migliorare l’accoglienza sulla Giara e creare servizi senza deturpare un ambiente così unico».

Cosa si farà

I lavori saranno suddivisi in lotti e realizzati con l’uso di materiali ecologici in “bassa stagione”. Scelta che trova il consenso di chi, sulla Giara, ci lavora: «Valorizzare il territorio – commenta Sanna – è indispensabile, soprattutto se lo si fa consentendoci di lavorare. È necessario avere un occhio di riguardo verso l’ambiente per creare una ricaduta economica. Facendo rete e offrendo servizi, chi visiterà la Giara potrà scoprire anche i prodotti del nostro territorio». Venerdì scorso, riprende Locci, «abbiamo avviato i lavori di messa in sicurezza della strada con il rinforzo nei punti in cui ha ceduto. Appena saranno conclusi, partiranno gli altri due lotti, sempre per migliorare l’accesso. Questo per evitare che ci sia intralcio e anche per permettere al visitatore di poter arrivare in sicurezza». Prevista anche la sistemazione del collegamento con il punto di ristoro e centro servizi, dove operano sia le guide ambientali sia i custodi e i manutentori della Fondazione Altopiano della Giara.

Il futuro

«Questo progetto di ampliamento e riqualificazione dei parcheggi, dell’accoglienza e dei punti di accesso alla Giara è lungimirante», commenta Maurizio Concas, vicesindaco di Tuili e vicepresidente della Fondazione: «L’obiettivo condiviso con gli altri Comuni della fondazione è di avere quattro accessi funzionali (a Genoni , Gesturi , Setzu e Tuili ) con associati quattro punti museali. Stiamo lavorando per arrivare a un futuro biglietto unico, per fare rete».

Ma lungimiranti sono anche gli investimenti sul paese: «Da qualche anno – conclude Locci – Tuili è all'interno della programmazione regionale. Un altro milione e mezzo di euro è stanziato per la chiesa parrocchiale e per il centro storico».

RIPRODUZIONE RISERVATA