Giara da (ri)scoprire 

Gli “itinerari di Sardegna”, il programma, scritto e condotto da Giacomo Serreli, in onda stasera alle 21 su Videolina, si porta sulla Giara.

A Gesturi ecco l’altipiano dei cavallini e il Museo che alla Giara è stato dedicato e si trova in un elegante palazzo nel centro del paese. Ma seguiremo anche il percorso spirituale di Fra Nicola visitando la casa natale del frate cappuccino beatificato nel 1999. Spostandoci a Genoni visiteremo il Museo del cavallino della Giara e il Museo paleontologico e archeologico. Qui avremo la conferma di come 20 milioni di anni fa in queste zone c’era un mare tropicale. La testimonianza più stupefacente è offerta dal giacimento di fossili del geosito di Duìdduru, alla periferia del paese.