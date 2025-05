Giappone incantato da Mamuthones, Boes e Merdules 

Un successo, una consacrazione, l’ennesima per il mondo delle tradizioni barbaricine, in prima linea per valorizzare l’immagine dell’isola nel mondo. E all’ombra dei padiglioni dell’Expo di Osaka, nella mattinata di ieri, un bagno di folla ha accompagnato l’esibizione di Mamuthones e Issohadores, Boes e Merdules. Per i gruppi delle Associazioni Boes e Merdules, Sos Bezzos di Ottana e Proloco di Mamoiada, la vetrina internazionale del festival delle Maschere Antropologiche italiane, promosso dall’Unione Pro Loco d’Italia, Ministero della Cultura e Anci.ì

Sfilata e convegno

Ad anticipare il corteo in maschera, il dibattito sul Patrimonio Culturale Italiano, con gli interventi di Mario Andrea Vattani, Commissario per l’Italia a Expo 2025, Antonino La Spina e Fernando Tomasello, Presidente nazionale Unpli e Cda Proloco Italia. Per l’isola il presidente regionale Unpli Raffaele Sestu e ilsindaco di Ottana Franco Saba, insieme ad esperti e studiosi fra cui Pier Luigi Pietrillo, Direttore Cattedra Unesco, all’Università Unitelma Sapienza.

Obiettivo cardine ragionare su un ponte identitario fra Barbagia e Giappone, investendo sul turismo socio-culturale: «Per l’unpli Sardegna- commenta il Presidente Sestu - l’Expo si sta rivelando un motivo di grande orgoglio che ci ripaga del grande lavoro che ogni giorno facciamo per i nostri paesi e per la nostra isola». Ma per Sestu il vero segreto «è stato il lavoro di squadra» con tanti ringraziamenti alle «Pro Loco di Mamoiada e Ottana insieme all’amministrazione comunale di Ottana che hanno permesso alla Sardegna di rappresentare l'Italia intera nella settimana della cultura a Osaka». E mentre si lavora agli ultimi ritocchi per la nuova sfilata di oggi (ore 18 italiane) per il primo cittadino di Ottana, Franco Saba «l’Expo è stata l’occasione per promuovere l’immagine delle nostre comunità e raccontare dell’impegno profuso per il comparto culturale». Aggiunge Saba, nella doppia veste di delagato Anci: «Le nostre maschere col loro immenso patrimonio identitario sono motivo di orgoglio per tutti i sardi. L’Expo è stata un’occasione per raccontare come la tradizione si tramanda di generazione in generazione».

I gruppi

Emozioni condivise dai rappresentanti dei gruppi in maschera che vedono nella tappa giapponese un punto di partenza verso nuovi obiettivi: «Siamo orgogliosi di aver condiviso con il Giappone la nostra cultura e le nostre tradizioni», dice Andrea Canneddu, presidente della Pro Loco di Mamoiada. Per Sandro Carboni, a capo della Pro Loco ottanese «quella tracciata in Giappone è la via maestra per intercettare un nuovo turismo verso Ottana, Mamoiada e la Barbagia, valorizzando il nostro patrimonio storico. A Tokyo e Osaka abbiamo trovato il calore di un popolo meraviglioso legato al nostro da comuni valori di fratellanza». Non nasconde l’emozione Fabrizio Puggioni, Vice Presidente dell’Associazione Boes e Merdules: «Sapevamo che il popolo giapponese era unico, ma l’accoglienza ricevuta è andata oltre le nostre aspettative. Ora lavoreremo per creare un gemellaggio che fortifichi le nostre radici col Sol Levante». Sentimento comune anche tra le fila de Sos Bezzos, col rappresentante Maurizio Sanna: «Siamo lieti di aver partecipato ad un evento di portata mondiale, restando colpiti non solo dall’ospitalità del popolo giapponese, ma dall’organizzazione impeccabile». E al calare della notte giapponese, la sensazione degli oltre 30 rappresentanti isolani è quella di aver «scritto un pezzo di storia

RIPRODUZIONE RISERVATA