Giappone e Usa sul podio della Knockout Sprint 

Alghero. Kaito Tsujimori e Claire Weinstein conquistano la medaglia d'oro nella terza giornata dei World Aquatics Open Water Swimming Junior World Championships, i mondiali giovanili in acque libere che si disputano nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Mugoni, nel Parco Naturale di Porto Conte, ad Alghero. Questa era la giornata attesa con maggior curiosità, visto che si disputava la 3 km Knockout Sprint, gara all'esordio internazionale che, dai prossimi eventi, vedrà misurarsi anche i seniores. La gara si divide in tre fasi: le prime due a eliminazione (da 1,5 e 1 km) e la finale da 500 metri.

Nella maschile, vittoria per il giapponese, che ha preceduto di 4 decimi il greco Vasileios Kakoulakis e di 5 il francese Sacha Velly. Settimo Vincenzo Caso, mentre Lorenzo Cinquepalmi è stato eliminato in semifinale.

Nella femminile, dominio della statunitense Claire Weinstein, che lascia la connazionale Brinkleigh Hansen a 10” e centra il secondo oro dopo quello di giovedì nella 7,5 km. Bronzo per la transalpina Clemence Coccordano, mentre Mahila Spennato chiude quinta. Ludovica Terlizzi out in semifinale.

Oggi si chiude con le staffette: alle 9.30 la 4x1500 metri mista, alle 11.30 la Open mista sulla stessa distanza.



