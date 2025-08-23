Giannotti, ambasciatrice di cucina  

Daniela Giannotti è una delle undici Rondini d'oro che saranno premiate oggi alle 17 all'auditorium Lilliu dall'associazione Barbagia nel mondo e dal Presidio turistico nuorese. Nuorese, classe 1972, Giannotti ha lasciato diversi anni fa la sua città di origine. «Non per fuggire, ma per respirare aria nuova - dice -. Per trovare uno spazio in cui cambiare prospettiva. E ho scelto un luogo lontano, agli antipodi della Sardegna, con un’altra lingua, le Alpi davanti, confini raggiungibili in venti minuti».

Giannotti trova radici in Friuli, lasciando tracce della sua Sardegna in ogni luogo in cui si ferma. «Per chi è cresciuta su un’isola, dove ogni partenza richiede di attraversare il mare, è un salto nel vuoto - racconta Giannotti -. I primi tempi sono stati una lotta silenziosa. Ogni settimana tornavo a casa, spinta dalla paura di perdere anche solo un frammento di ciò che amavo finché ho capito che le radici non si recidono con la distanza, ma si portano dentro, ovunque». Maestra dei piatti tipici, ha insegnato a fare il pane carasau, e a cucinare la fregula, ha condiviso l’aranzada e fatto assaggiare su filindeu. Daniela ha compreso che il viaggio non è separazione, ma un modo per moltiplicare la sua città e farla conoscere perché «anche lontana, non ho mai smesso di essere ciò che sono sempre stata: una donna nuorese».

