Giannini è una stella di Hollywood  

Chissà se in quella estate mentre girava “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” al caldo del Golfo di Orosei Giancarlo Giannini immaginava che quel sodalizio con Lina Wertmüller (già cementificato con “Mimì metallurgico ferito nell'onore” e “Film d’amore e d’anarchia”) lo avrebbe portato sino alla Walk of fame di Hollywood, il tappetto rosso permanente che con l’incisione di una stella sul pavimento regala fama eterna. Di certo c’è che l’ottantenne attore italiano ieri durante la cerimonia a Los Angeles si è ricordato della grande registra dichiarando «devo tutto a lei».

Vicina di posto

A pochi passi dal mitico incrocio tra Hollywood Boulevard e Vine street, dove all'inizio del '900 aprirono i primi Studios, la stella di Giannini è vicina a quella di Gina Lollobrigida: «Non aver lavorato con lei è uno dei miei rimpianti. Moltissimi anni fa, mi propose di fare insieme una commedia a Broadway, ma poi non se ne fece nulla». Giannini aveva commentato l’onorificenza dicendo: «A Hollywood mi danno la stella, a Venezia non mi hanno dato neanche un gatto nero». Ci ride sopra, ma conferma: «Sono stato candidato all’Oscar, ho vinto a Cannes, tanti Donatello e Nastri d'argento ma mai un Leone. In genere, si dice: danno premi a cani e porci… evidentemente non è così!».

Gli altri italiani

Il suo nome si aggiunge agli altri italiani presenti con la loro stella a Hollywood. Quelli del tempo che fu il tenore Enrico Caruso, il direttore d’orchestra Arturo Toscanini, la soprano Renata Tebaldi, l’immenso Rodolfo Valentino, il tenore Beniamino Gigli, l’impareggiabile attrice Anna Magnani (Premio Oscar nel 1956 con “La Rosa tatuata”), il direttore d’orchestra e maestro delle colonne sonore Annunzio Paolo Mantovani, il cantante basso Ezio Pinza, la soprano Licia Albanese, il regista Bernardo Bertolucci (Premio Oscar nel 1988 con “L’ultimo imperatore”), il compositore Ennio Morricone (nel 2007 Oscar onorario alla carriera e poi nel 2016 come Miglior colonna sonora per “The Hateful Eight” e l’attrice Gina Lollobrigida, scomparsa il 16 gennaio scorso. Ma anche quelli in piena attività come il grande cantante Andrea Bocelli e Sophia Loren, diva delle dive con due Oscar: nel 1962 come Migliore attrice per “La ciociara” e nel 1991 con il Premio alla carriera. (red. spet.)