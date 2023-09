Gianni Morandi è innocente? Provaci ancora, Imma Tataranni 

«Nella prima puntata c'è Gianni Morandi, a Matera per un concerto che, suo malgrado, rimane coinvolto in un caso di cronaca. Imma lo considera il primo sospettato, ma anche perché fa parte del suo carattere, è un po’ velenosetta, vuole creare scompiglio». A parlare è Vanessa Scalera nel corso della presentazione della terza stagione dell’amatissima e seguitissima serie tv “Imma Tataranni” oggi al via per un totale di quattro prime serate che ha fatto conoscere al grande pubblico l'attrice pugliese, ancora una volta interprete del personaggio nato dalla penna della scrittrice Mariolina Venezia.

Il sostituto procuratore

«Imma è sempre una mia cara amica, ma ogni tanto mi propongo da sola degli sgambetti, per non abituarmi troppo, per sorprendermi sempre e guardare oltre il personaggio. Altrimenti diventerei un replicante di Imma». Tenace e decisa, controcorrente anche nel vestire, la si trova a indagare sulle ragioni profonde dell'odio, sugli ostacoli dell'integrazione, sulle diverse conflittualità sociali e ad arrivare alla verità, ai colpevoli, abbattendo, prima di ogni altra cosa, pregiudizi e sentenze popolari affrettate. La terza stagione della serie tv ( prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com) è stata presentata a Roma alla presenza del cast, dei due registi Kiko Rosati e Francesco Amato, della direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati oltre a Anastasia Michelagnoli, produttrice di IBC Movie. Ammirati ricorda: «Imma è tra le produzioni più vendute all'estero: con il personaggioriusciamo ad evitare i cliché, che noi non amiamo. L’attesa del pubblico è molto elevata. Noi non sfruttiamo il personaggio, ma seguiamo la sua crescita».

Il successo

L'attrice pugliese racconta come il successo della serie le abbia cambiato l'esistenza. «Nessuno poteva immaginare che Imma avrebbe avuto un'accoglienza simile. Il pubblico ha visto su Rai 1 una faccia non nota, vestita in modo particolare, che mi sta simpatica molto, anche se non mi somiglia, ma abbiamo entrambe un’ottima memoria. Merito è anche della scrittura ed il fatto di avere al mio fianco gli attori migliori»: da Massimiliano Gallo (il marito Pietro) ad Alessio Lapice a Barbara Rocchi (Diana De Santis, la sua cancelliera ed ex compagna di classe),che avrà un ruolo maggiore questa stagione, e mi aiuterà nelle indagini a Carlo Buccirosso (il procuratore capo Vitali sempre più insofferente ai metodi della pm più indisciplinata della Procura). «Imma», aggiunge, «mi ha cambiato la vita in meglio-. A parte la popolarità a cui non ero abituata, mi ha dato la possibilità di fare questo mestiere che amo molto, di scegliere. Prima mi aggrappavo alle poche cose che arrivavano, ora mi sento più libera».

Le nuove puntate

La terza stagione di Imma Tataranni vedrà ancora una volta la città di Matera protagonista delle indagini, ma anche delle vicissitudini che vedono il personaggio interpretato da Scalera affrontare crisi familiari. A cominciare da quella con il marito Pietro, dopo che Calogiuri è finito in coma nel finale della seconda stagione nell'attentato in cui ha perso la vita il boss Saverio Romaniello.

