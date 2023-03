Gianni Minà a Cagliari 1983, “Blitz” in diretta dall’Anfiteatro Romano 

«Sembra di essere in piazza San Pietro in un giorno qualunque dell'Anno Santo, confuso in un mare poliglotta: cinesi con macchina fotografica al seguito, americani con stivali da vaccaro e chewing-gum, tecnici Rai collassati dal termometro. Già viste, in mille altre occasioni, scene come questa. Ma c’è qualcosa di diverso, tira aria di festa in tv color per la diretta di 6 ore organizzata da “Blitz” per portare in tutta Italia una sintesi del festival di espressioni popolari “Sa Ferula ’83”. Lo spettacolo — quello vero — comincia alle 21 con un concerto di Ray Charles. Adesso, alle 16, la carrellata è ad uso e consumo della popolare trasmissione televisiva condotta da Gianni Mina». C’è anche una foto di Josto Manca: Ray Charles, in giacca chiara, al pianoforte. Minà, in camicia, osserva il mito del soul. C’è poco tempo per le interviste. «Qualche domanda per Gianni Minà? Cortese, rosso in viso (sole o cerone), il conduttore di Blitz non ha tempo neppure per quattro parole. Rivediamoci alle 18,41 o alle 18,42. Roba da far impallidire gli svizzeri, ma i ritmi, assicura Marongiu, devono essere quelli, altrimenti...», scrive Pisano. Quando Ray Charles arriva sulla scena Minà, emozionato e felice, lo presenta così: «Signori, credo di essere davanti ad uno dei piu grandi artisti del mondo».

Giornalista, scrittore e custode di ricordi preziosi legati ai grandi incontri della sua vita. Da Fidel Castro a Muhammad Alì al Dalai Lama a Diego Armando Maradona. Gianni Minà, morto a 84 anni, ha anche incrociato il 12 giugno del 1983 a Cagliari il festival “Sa Ferula”, mai troppo celebrato, che ha attraversato, come una luce intensissima, la storia della cultura e delle arti della Sardegna.

La puntata

Minà, autore e conduttore di “Blitz”, che impreziosiva nei primi anni Ottanta il pomeriggio di Rai 2, ha dedicato una puntata del programma proprio a “Sa Ferula”, creatura di Enrico Marongiu, infaticabile promotore di progetti ed eventi. Una puntata di “Blitz” in diretta dall’Anfiteatro romano di Cagliari, lo spazio scenico della rassegna che accoglieva grandi nomi della musica e alcune delle migliori espressioni delle tradizioni dell’Isola. Giorgio Pisano, su L’Unione Sarda il 13 giugno, a pagina 11, racconta nei dettagli pomeriggio e sera all’Anfiteatro romano.

La cronaca

I ricordi

«In quell’occasione», ricorda il giornalista Sandro Angioni, che è stato direttore del Tg di Videolina, «il programma ha avuto come protagonisti principali Ray Charles e Georges Moustaky. La conduzione dello show era affidata anche a Milly Carlucci, Stella Pende e Giovanni Minoli». Angioni non dimentica quella puntata di “Blitz” e il successivo momento conviviale: «Gianni Minà, con artisti e giornalisti, andò a San Sperate a casa di Pinuccio Sciola per la una cena con tante prelibatezze della cucina sarda». Un altro testimone è l’attore Mario Faticoni, il fondatore della compagnia “Il Crogiuolo”: «Dopo Ray Charles, sono salito sul palco per recitare alcune poesie di Ugo Foscolo, Francesco Masala, Antonio Sini. Avevo in preparazione “La terra che non ride”. Gianni Mina mi intervistò. Mi chiese, tra l'altro: “Perché questa terra non ride? Era un giornalista di razza, molto curioso, ansioso di conoscere cose nuove».

Giorgio Pisano su L’Unione descrive anche il mondo esterno: «Fuori dai cancelli c’èuna fiera di paese, bancarelle di torrone, industria dell’elemosina e qualche vecchio della Casa di riposo fiaccato dalla potenza degli amplificatori che sfiorano viale Merello».

