Gianni Maroccolo: “Il sonatore di basso” a Cagliari e Sassari 

Gianni Maroccolo arriva a Cagliari e Sassari con “Il sonatore di basso”, un viaggio musicale unico che fa tappa in Sardegna dopo aver conquistato il pubblico di appassionati in tutta Italia. Si parte stasera agli Intrepidi Monelli di viale Sant’Avendrace 100 con due momenti uno alle 21 (biglietti esauriti) e un altro alle 19 che nasce proprio dalla necessità di non lasciare fuori i tanti che già reclamavano un bis che sarà dunque un anticipo. Seconda tappa domani, alle 21, sul palcoscenico del rinnovato Teatro Civico nel corso Vittorio Emanuele II.

Il Marok ha scritto - soprattutto suonato - la storia della musica indie italiana. Le sue inconfondibili linee di basso hanno infiammato palchi e platee nei concerti di Litfiba e C.S.I., Marlene Kuntz e CCCP, consacrandolo come maestro dello strumento e grande anche come solista. Ha un rapporto stretto, forte e affezionato con la Sardegna. Sul palco - per la prima volta al basso in veste solista - ci sarà proprio Maroccolo. Con lui Mur Rouge, bassista, che svelerà segreti tecnici e artistici dietro la costruzione dell’inconfondibile “suono Maroccolo”, Andrea Salvi che guiderà il pubblico intrecciando come detto la musica e le parole, e Andrea Chimenti, cantante e storico collaboratore che con la sua partecipazione darà voce e chitarra ad una selezione di brani tratti dal repertorio dell’artista.

