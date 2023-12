Gianni Letta: il premierato indebolisce il Quirinale 

Sul premierato, voluto dalla maggioranza, arrivano i dubbidi una figura carismatica del centrodestra: Gianni Letta. Secondo l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, per lunghissimo tempo il consigliere politico più ascoltato di Silvio Berlusconi, la riforma che è stata proposta «fatalmente» ridurrebbe i poteri del presidente della Repubblica, «perché la forza che ti deriva dalla investitura popolare è certamente maggiore di quella che deriva dal Parlamento: non sta scritto, ma è ovvio che poi nella dialettica chi è investito ha più forza».

Letta ne ha parlato durante un convegno a Firenze, e ha fatto capire di non condividere appieno il ddl: «Secondo me la figura del presidente della Repubblica così com'è disegnata, e l’interpretazione che è stata data dai singoli presidenti nel rispetto della Costituzione, come tutti i costituzionalisti oggi riconoscono, sta bene così: non l'attenuerei, non la ridisegnerei, non toglierei nessuna delle prerogative così come attualmente sono state esercitate». E infatti, ha aggiunto l’ex sottosegretario, «oggi abbiamo un presidente felicemente regnante nel suo secondo mandato, che esercita il suo mandato in maniera splendida, perché ha fatto tanto bene al Paese».

Parole che hanno ovviamente suscitato preoccupazione in maggioranza, data l’autorevolezza della fonte, tanto che il leader nazionale di Forza Italia. Antonio Tajani, ha subito affidato una sua interpretazione a un messaggio su X: «FI sostiene convintamente la riforma sul premierato», ha affermato il vicepremier, «non vanno interpretate in direzione contraria alcune frasi di Gianni Letta. Mi ha confermato che le sue parole si riferivano a valutazioni teoriche e non a giudizi sulla riforma».

