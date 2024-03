Gianni Chessa: «Pronto a candidarmi se indicato da tutti» 

Non è ancora una candidatura ma una “disponibilità”, fa capire Gianni Chessa: ma non fa molta differenza. L’ex assessore regionale al Turismo è pronto a scendere in campo per la guida di Cagliari e lo dice all’agenzia Dire mentre attraversa i corridoi del Consiglio regionale. Mentre il tavolo del centrodestra è convocato a Oristano per domani mattina per fare il punto sulle amministrative, Cagliari compresa, lui fa uno scatto in avanti. «Io candidato sindaco a Cagliari? Se la coalizione indica il mio nome in maniera unitaria, la mia disponibilità c’è. Naturalmente non voglio impormi su nessuno, deve essere un percorso condiviso».

Il nome di Gianni Chessa, tra i possibili candidati nel centrodestra per il dopo Paolo Truzzu, non è certo nuovo. Era nell’aria da diverse settimane, da quando Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, già prima del voto delle regionale, proprio a Cagliari, disse che sarebbe spettato proprio al Carroccio indicare il candidato sindaco di Cagliari. E lì tutti a pensare al nome di Gianni Chessa, in un rinnovato patto tra Lega e Psd’Az. L’assessore al Turismo uscente potrebbe anche ricevere il sostegno da parte Nanni Lancioni, il sardista primo dei non eletti in Consiglio regionale nel collegio di Cagliari, nonostante oltre 4.700 preferenze ottenuti. Se infatti Chessa arrivasse a Palazzo Bacaredda, dovrebbe lasciare il posto in Consiglio regionale a favore di Lancioni.

